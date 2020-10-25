Descontinuado
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
Nuestra confiable gama Classic se ha mejorado para proporcionar una experiencia de alimentación aún más agradable. Ahora, el sistema anticólicos ,clínicamente comprobado, está integrado en la tetina, lo que hace el que el biberón sea muy fácil de limpiar y armar.
1 biberón Classic+ (nuevo)
260 ml
Tetina de flujo lento
A diferencia de otros biberones, el sistema anticólicos demostrado clínicamente ahora se integra en la tetina, lo que facilita el montaje correcto del biberón. Mientras el bebé se alimenta, la exclusiva válvula de la tetina se abre para permitir que el aire entre en el biberón en lugar de la pancita del bebé.
El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad del bebé. Se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent demostraron una reducción significativa en la irritabilidad de alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón de comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Estos resultados se notaron en especial durante la noche.**
El nuevo biberón Classic+ se diseñó para evitar el goteo durante la alimentación y disfrutar de una experiencia realmente agradable.
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4.9
de 5
189
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
PatyPa5894
25/10/2020
México
Exelentes
Super recomendable, mi bebe nunca tubo cólicos, a demás se adapto muy bien al biberón por la forma y la suavidad de la mamila y me gusto mucho que soy muy fácil de lavar.
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos
Fecha de uso 2019-10-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos
Fecha de uso 2019-10-25
GenesisRS
15/10/2020
México
Es un gran producto.
Me encanta!!! cumple perfectamente lo que promete.
Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos
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15/10/2020
México
Biberones
Nunca batalle con cólicos con mi bebé además mamilas super resistente
Ventajas
A favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos
Fecha de uso 2019-10-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/27 Biberón anticólicos
Fecha de uso 2019-10-15
A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraban una tendencia a padecer menos cólicos que los bebés alimentados con biberones convencionales. A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraron menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones.