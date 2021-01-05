Descontinuado
Asistencia técnica
SCF563/00
Descontinuado
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Por qué tiene agujeros la tapa del biberón anticólicos de Philips Avent?
¿Qué hace que los biberones Philips Avent sean anticólicos?
¿Con qué material se fabrican los biberones y las piezas de Philips Avent?
¿Son mis biberones Philips Avent compatibles entre sí?
¿Puedo alternar los biberones y las tetinas Natural y Classic+ de Avent?
¿Es reciclable este producto?
¿Por qué tiene agujeros la tapa del biberón Natural de Philips Avent?
¿Qué nivel de precisión tiene la escala del biberón Philips Avent?
¿Qué opina Philips Avent sobre los microplásticos en los biberones? (2021)
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Puedo utilizar un microondas para calentar el biberón Philips Avent?
¿Se pueden guardar los biberones Philips AVENT en el congelador?