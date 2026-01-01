Higiene, vaya donde vaya

Los vasos de flujo rápido de Philips Avent son ideales para los niños más inquietos. Son fáciles de usar y su sistema antiderrames es realmente efectivo: el líquido nunca se derrama, pase lo que pase. Además, tienen una tapa retráctil y un práctico clip para sujetar el vaso al cochecito del bebé o a un cinturón.