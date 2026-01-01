Descontinuado
SCF604/11
Higiene, vaya donde vaya
Los vasos de flujo rápido de Philips Avent son ideales para los niños más inquietos. Son fáciles de usar y su sistema antiderrames es realmente efectivo: el líquido nunca se derrama, pase lo que pase. Además, tienen una tapa retráctil y un práctico clip para sujetar el vaso al cochecito del bebé o a un cinturón.
340ml
Boquilla Sport 18m+
La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.
Boquilla resistente a las mordidas con más velocidad de flujo y más capacidad para los niños más grandes y activos
La tapa retráctil mantiene la higiene para asegurar que la boquilla esté siempre limpia.
Opiniones