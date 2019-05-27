Descontinuado
180 ml/6 oz
5 piezas
Los vasos de almacenamiento Philips Avent cuentan con una tapa que crea un sello seguro para un transporte y almacenamiento seguros.
Vea fácilmente las fechas y el contenido.
Para guardarlo fácilmente.
4.3
de 5
98
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
Anelita13Boni
27/05/2019
México
Comprador verificado
Muy prácticos
Son fáciles de lavar y esterilizar. Lo mejor es que se pueden adaptar y el bebé puede tomar desde ahí mismo. El tamaño es ideal para conservar leche en pocas cantidades. Aunque me gustaría que el platico fuera aún más duro para que resista ya que en algunas ocasiones he tendido derrames cuando aprieto mucho la tapa. Mi congelador se ve hermoso con los vasos de leche para mi bebé. Son muy buenos productos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF618/10 Vasos para el almacenamiento de la leche materna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF618/10 Vasos para el almacenamiento de la leche materna
Madd
06/12/2018
México
practico! y de buen tamaño
Es de buen tamaño, de buena calidad , de agradables colores y durabilidad .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF619/05 Vaso para el almacenamiento de la leche materna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF619/05 Vaso para el almacenamiento de la leche materna
ginis90
23/08/2017
México
Excelente
muy facil de recolectar la leche, asi como su almacenamiento, se adapta a todos los productos de avent
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF619/05 Vaso para el almacenamiento de la leche materna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF619/05 Vaso para el almacenamiento de la leche materna
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.