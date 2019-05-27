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Descontinuado

Philips AventVaso para el almacenamiento de la leche materna

SCF619/05

4.3
| (98) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Almacene la leche materna en forma segura
Extraiga, guarde y alimente con su leche materna en forma eficiente con nuestro nuevo vaso de almacenamiento. Podrá esterilizarlo y reutilizarlo con extractores o tetinas Philips Avent: un sistema, muchas opciones.
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Con tapa antiderrames

Almacene la leche materna en forma segura

  • 180 ml/6 oz

  • 5 piezas

Almacenamiento y transporte seguros

Almacenamiento y transporte seguros

Los vasos de almacenamiento Philips Avent cuentan con una tapa que crea un sello seguro para un transporte y almacenamiento seguros.

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Opiniones

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4.3

de 5

98

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

27/05/2019

México

México

Comprador verificado

Muy prácticos

Son fáciles de lavar y esterilizar. Lo mejor es que se pueden adaptar y el bebé puede tomar desde ahí mismo. El tamaño es ideal para conservar leche en pocas cantidades. Aunque me gustaría que el platico fuera aún más duro para que resista ya que en algunas ocasiones he tendido derrames cuando aprieto mucho la tapa. Mi congelador se ve hermoso con los vasos de leche para mi bebé. Son muy buenos productos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF618/10 Vasos para el almacenamiento de la leche materna

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06/12/2018

México

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practico! y de buen tamaño

Es de buen tamaño, de buena calidad , de agradables colores y durabilidad .

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Esta reseña se realizó para SCF619/05 Vaso para el almacenamiento de la leche materna

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23/08/2017

México

México

Excelente

muy facil de recolectar la leche, asi como su almacenamiento, se adapta a todos los productos de avent

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF619/05 Vaso para el almacenamiento de la leche materna

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023. 