Descontinuado
Classic+
4m+
Este vaso Philips Avent está fabricado con materiales sin BPA.
.
Coloque las asas de fácil sujeción en el biberón para que el bebé aprenda a alimentarse sin ayuda
4.3
de 5
7
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
JulieV
30/09/2018
México
Es muy práctico
Es muy cómodo para el agarré del bebe y cómodo de lavar. Los precios son accesibles comparándolo con productos similares de baja calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Sí, recomiendo este producto
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ferrandoestefania
03/09/2019
España
Bineron avent
Mi hijo con su bibi el es feliz y yo con avent me siento segura!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Sí, recomiendo este producto
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Ekkaa
11/12/2013
España
El mejor para aprender
Desde hace casi dos años que tengo este vasito de Avent y puedo decir que es la mejor compra que he podido hacer. No sale ni una gota de agua, eso las madres nos interesa mucho. Y para los peques muy cómodo. 100% recomendado.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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