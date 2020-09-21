Descontinuado
2 piezas
Tetina de flujo medio
3m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.
La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.
5.0
de 5
21
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
RodR40
21/09/2020
México
Muy segura y confiable
Cuando ya el bebé puede tomar por si mismo su biberón, el flujo medio es ideal en su alimentación; no se atraganta y siempre mantiene una salida constante. Además que no se chorrea.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos
Bill2
28/09/2013
España
Fantástico
Esta tetina la utilizo para la toma nocturna con cereales, y le encanta y va muy muy bien.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos
KATYWOU
04/10/2012
España
Me encanta
lo mejor es AVENT, nunca hay colicos en mi bebe, gracias a avent mi bebe durme tranquilamente cada noche y cada vez que le doy leche materna directa de mí él no me niega, y cuando le doy la mamadera no hay ningun problema, a si que relamente es la mejor mamadera que jamas habia visto. Mi primera experiencia como madre a sido muy buena ya que mi no he tenido que sufrir los colicos con mi hijo. Gracias AVENT
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE