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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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Descontinuado

Philips AventBiberón Classic

SCF680/27

4.9
| (30) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
Nuestro biberón Classic ha recibido la confianza de las madres por 30 años y continúa siendo la elección preferida de muchas de ellas. Está diseñado para dar una experiencia placentera y cómoda; está clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares.*
Ver todos los beneficios

30 años de confianza

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • 2 biberones

  • 125 ml

  • Tetina para recién nacidos

  • 0m+

Sujeción fácil debido a la válvula exclusiva ubicada en la tetina

La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluirá según el ritmo que su bebé elija para así poder reducir el exceso de comida y evitar que el bebé escupa, eructe o elimine gases

Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada

Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada

El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent mostraron una reducción significativa en la irritabilidad alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esta diferencia se notó especialmente durante la noche.**

Forma ergonómica para una máxima comodidad

Forma ergonómica para una máxima comodidad

Debido a su forma única, el biberón es fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las pequeñas manos del bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

30

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

31/08/2020

México

México

Empleado de Philips

perfectos

[Employee of philipsglobal] Los he usuado con mis hijas y les ha encantado. No he tenido problemas con el flujo, el diseño de la mamila les gusta y cumple bien su función.

Ventajas

Es buen anticólicos

Contras

cuidar las piezas pero no son tantas como otros biberones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

21/08/2020

México

México

Empleado de Philips

Fácil de lavar y de muy buen uso

[Employee of philipsglobal] En los primeros meses lo usamos diariamente con mi hija; ahora usamos los de 9 y 11oz. Son de muy buena calidad y resistencia, fáciles de lavar y confiables.

Ventajas

Facilidad de lavarse y uso para el bebé

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

03/08/2021

España

España

excelente producto

En primer lugar, para mi como madre el hecho de tener a un bebé que llora desesperadamente por la noche ( algo tan natural de nuestros pequeños la cual es su forma de llamar nuestra atención) veo que el biberón que nos presenta Philips Avent es una forma de calmar los cólicos que suelen tener muchas veces nuestros pequeños y por ende una manera de pasar y disfrutar de nuestros hijos en su etapa tan bonita y a la vez compleja y de mucho agobio si no tenernos esas herramientas tan necesarias para poder combatir sus dificultades y tan necesarias para su convivencia. Su composición exterior y el moldeado permite que el pequeña pueda agarrarlo más fácilmente y su chupete se adapta a la boca del bebé muy bien y no desprende gotas de leche al moverlo o caerse.

Ventajas

composición y el agarre del chupete que reduce los cólicos del bebé

Contras

de momentos nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.