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  • La forma natural de alimentar con biberón
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Descontinuado

Philips AventBiberón Natural

SCF695/17

4.3
| (92) Opiniones | 85% ha recomendado este producto
La forma natural de alimentar con biberón
Nuestro nuevo biberón le ayuda a alimentar con biberón de forma más natural a su bebé. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.
Ver todos los beneficios

La forma natural de alimentar con biberón

  • 1 biberón

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

92

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

09/10/2019

México

México

SE TIRA LA LECHE

SE TIRA POR TODOS LADOS DE LA TETA, LO QUE HACE QUE MI BEBE SE MOJE SU PECHO Y TOME MENOS LECHE. Y EN OCASIONES SE CHUPA LA TETA HACIA DENTRO DEL BIBERON Y ESO MOLESTA AL BEBE

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/17 Natural baby bottle

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18/12/2017

México

México

Me encanta!

Como mamá primeriza, me encanta conocer los mejores productos para mi bebé, y este definitivamente es uno de ellos :)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/17 Natural baby bottle

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05/08/2016

México

México

MUY BUEN PRODUCTO CONFIABLE

LO USO DESDE QUE MI BEBE NACIO, AHORA TIENE 3 AÑITOS Y SIGUE USANDO SU BIBERON.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/27 Natural baby bottle

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE