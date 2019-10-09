Descontinuado
1 biberón
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.
4.3
de 5
92
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
rosytala
09/10/2019
México
SE TIRA LA LECHE
SE TIRA POR TODOS LADOS DE LA TETA, LO QUE HACE QUE MI BEBE SE MOJE SU PECHO Y TOME MENOS LECHE. Y EN OCASIONES SE CHUPA LA TETA HACIA DENTRO DEL BIBERON Y ESO MOLESTA AL BEBE
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/17 Natural baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/17 Natural baby bottle
InsiderMaria
18/12/2017
México
Me encanta!
Como mamá primeriza, me encanta conocer los mejores productos para mi bebé, y este definitivamente es uno de ellos :)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/17 Natural baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/17 Natural baby bottle
YOVA
05/08/2016
México
MUY BUEN PRODUCTO CONFIABLE
LO USO DESDE QUE MI BEBE NACIO, AHORA TIENE 3 AÑITOS Y SIGUE USANDO SU BIBERON.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/27 Natural baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/27 Natural baby bottle
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE