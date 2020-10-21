Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Philips Avent Vaso con boquilla
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF753/07
Ir a la tienda
Inicie sesión o cree una cuenta
Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.
Eco passport - English (US)
Manual del usuario
Todas (9)
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Puedo esterilizar mis productos de Philips Avent?
¿Puedo utilizar el vaso con bebidas calientes, con gas o cremosas?
¿Se puede lavar el producto en el lavavajillas?
¿Los vasos Philips Avent son compatibles con otros productos Avent?