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Philips Avent Vasos con bombilla
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF762/00
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Manual del usuario
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¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Puedo esterilizar mis productos de Philips Avent?
¿Los vasos con pajita se pueden reciclar?
¿Puedo utilizar el vaso con bebidas calientes, con gas o cremosas?
¿Se puede lavar el producto en el lavavajillas?