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Philips Avent Vaso para niños
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF782/00
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¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Puedo preparar fórmulas infantiles con este vaso?
¿Puedo esterilizar mis productos de Philips Avent?
¿Puedo utilizar este producto Philips Avent en el microondas?
¿Los vasos con pajita se pueden reciclar?