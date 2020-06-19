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  • Permite un desarrollo bucal saludable*
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Descontinuado

Philips AventVasos con bombilla

SCF796/02

4.5
| (28) Opiniones | 89% ha recomendado este producto
Permite un desarrollo bucal saludable*
El vaso con bombilla flexible Philips Avent con forma contorneada es ideal para aquellos bebés activos y en crecimiento, y permite un desarrollo bucal sano. Desarrollado por especialistas para que sea nuestro mejor vaso con bombilla.*
Ver todos los beneficios

Diseño de válvula anti-fuga para evitar derrames

Permite un desarrollo bucal saludable*

  • Vaso con bombilla flexible

  • 200 ml/7 oz

  • 9m+

  • 1 unidad

Los vasos Philips Avent siguen el desarrollo de su hijo

Aprender a beber por sí solos es un paso clave en el desarrollo de los niños. Nosotros apoyamos el camino de los niños de beber en forma independiente y, para ello, proporcionamos productos para una transición fácil desde el pecho o el biberón, hasta un vaso abierto. Gracias al aprendizaje obtenido de nuestros profesionales de atención médica, nuestras distintas soluciones de tetinas, boquillas blandas y duras, popotes y vasos con asas en 360° siguen el desarrollo de su hijo y estimulan sus habilidades motrices y para beber recientemente adquiridas. Nuestras soluciones de óptima calidad se desarrollan considerando la comodidad y la higiene.

Mangos ergonómicos y bombilla blanda, ideal para los niños pequeños

Los mangos integrados del vaso están diseñados ergonómicamente, lo que facilita que las manos pequeñas puedan sostener el vaso. La bombilla blanda y flexible es suave con las encías, mientras que el vaso pequeño y ligero es ideal para los primeros sorbos con bombilla.

La parte inferior de la bombilla está doblada para beber fácilmente hasta el último sorbo

La parte inferior de la bombilla está doblada para beber fácilmente hasta el último sorbo

La parte inferior de la bombilla está doblada para que este alcance fácilmente el líquido que permitirá beber en una posición natural.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

28

Opiniones

89%

ha recomendado este producto

2

19/06/2020

Chile

Chile

A prueba de niños inquietos

Muy conforme con el producto, mi hijo es bastante inquieto, así que suelen durar poco sus vasitos, ya llevamos 2 meses con este y ha funcionado super!

Ventajas

Resistente, práctico, cómodo, fácil de usar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF796/01 Vasos con sorbete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF796/01 Vasos con sorbete

17/04/2022

Argentina

Argentina

Excelente vaso súper resistente

Jamás pensé q podía ser un vaso tannn resistente cayó desde un 3 piso y no se Rompió!!

Ventajas

Resistencia

Contras

Limpieza de bombilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF796/01 Vasos con sorbete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF796/01 Vasos con sorbete

29/11/2021

Argentina

Argentina

muy práctico y colorido

EL vaso es muy práctico, las manijitas son ideales para poder maniobrarlo. El sorbete es muy suave y es de fácil succión. Es antivuelco, lo cual es genial. Los materiales son de excelente calidad. El diseño es divertido y atractivo para los niños. Como característica a mejorar, es el peso de la tapa, me pareció pesado en relación al resto del producto.

Ventajas

lindo y práctico diseño, excelente calidad. Tapa incluida para evitar que el sorbete esté en contacto con lugares sucios.

Contras

El peso de la tapa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF796/02 Vasos con pajilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF796/02 Vasos con pajilla

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Avisos legales

  1. De 200 dentistas pediátricos evaluados en los EE. UU., el 90 % afirma que el diseño del vaso con bombilla permite un buen desarrollo bucal. El 89 % concuerda en que el beber con bombilla ejercita los músculos de la boca, lo que desarrolla la fuerza bucal (investigación en línea independiente, EE. UU., abril del 2016).