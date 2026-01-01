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Descontinuado

Philips AventSCY103/01 Anti-colic baby bottle

SCY103/01

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Exclusiva válvula anticólicos diseñada para reducir la ingesta de aire

Exclusiva válvula anticólicos diseñada para reducir la ingesta de aire

Nuestra válvula anticólicos clínicamente probada* está diseñada para reducir los cólicos y gases. En los estudios clínicos, se ha demostrado que el biberón Philips Avent reduce los cólicos y el malestar. Este se reduce significativamente por la noche, ya que los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar que los bebés alimentados con biberones con abertura de la competencia.

La textura acanalada evita el colapso, para lograr una alimentación ininterrumpida.

La textura acanalada evita el colapso, para lograr una alimentación ininterrumpida.

La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita la contracción de esta, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.

Tetina diseñada para un agarre seguro

Tetina diseñada para un agarre seguro

El diseño de la tetina evita que esta se contraiga, para un cierre seguro y una alimentación ininterrumpida.

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