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Descontinuado

Philips AventSCY106/01 Anti-colic baby bottle

SCY106/01

4.9
| (26) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
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Gama compatible desde la lactancia hasta el vaso

Gama compatible desde la lactancia hasta el vaso

Mezcle y combine nuestras piezas de sacaleches, biberones y vasos, y cree el producto ideal para usted, cuando lo necesite.

Diseño antigoteo

Diseñamos nuestro biberón anticólicos para evitar las filtraciones durante la alimentación y así disfrutar de una experiencia realmente agradable.

Fácil de limpiar y armar con menos piezas

Fácil de limpiar y armar con menos piezas

Nuestro biberón anticólicos tiene pocas piezas para armarlo de forma rápida y sencilla.

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Opiniones

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4.9

de 5

26

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

05/06/2024

México

México

Empleado de Philips

Lo mejor para un bebe recien nacido

[Employee of philipsglobal] Le obsequie este Kit de biberones a una amiga para su bebé recien nacido, con problemas de reflujo y cólicos, los amóoo

Ventajas

Seguridad y bienestar para bebés

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos

04/06/2024

México

México

Empleado de Philips

Son bastante prácticos y de muy buena calidad

[Employee of philipsglobal] ¡A mi bebé le encantaron! Además de que le han ayudado a sentirse mejor debido a su sistema anicólico.

Ventajas

Materiales de calidad y tamaño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos

31/05/2024

México

México

Bebes

Tienen un buen tamaño y son muy prácticos de llevar contigo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos

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