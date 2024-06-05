Descontinuado
Mezcle y combine nuestras piezas de sacaleches, biberones y vasos, y cree el producto ideal para usted, cuando lo necesite.
Diseñamos nuestro biberón anticólicos para evitar las filtraciones durante la alimentación y así disfrutar de una experiencia realmente agradable.
Nuestro biberón anticólicos tiene pocas piezas para armarlo de forma rápida y sencilla.
4.9
de 5
26
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Magut
05/06/2024
México
Empleado de Philips
Lo mejor para un bebe recien nacido
[Employee of philipsglobal] Le obsequie este Kit de biberones a una amiga para su bebé recien nacido, con problemas de reflujo y cólicos, los amóoo
Ventajas
Seguridad y bienestar para bebés
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos
ReDays
04/06/2024
México
Empleado de Philips
Son bastante prácticos y de muy buena calidad
[Employee of philipsglobal] ¡A mi bebé le encantaron! Además de que le han ayudado a sentirse mejor debido a su sistema anicólico.
Ventajas
Materiales de calidad y tamaño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos
Pau tips
31/05/2024
México
Bebes
Tienen un buen tamaño y son muy prácticos de llevar contigo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY106/04 Biberón anticólicos