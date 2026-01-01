Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*

Nuestra exclusiva abertura AirFree está diseñada para sacar el aire de la tetina y mantenerla llena de leche, incluso cuando el biberón está en posición horizontal. La disminución de la cantidad de aire que ingiere el bebé ayuda a reducir los problemas de alimentación habituales, como los cólicos, el reflujo y los gases.