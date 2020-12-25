Términos de búsqueda

    Philips Avent Tetina anticólicos

    SCY764/02

    Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias*

    Nuestra tetina anticólicos 4 cuenta con una válvula integrada que permite evitar que el aire entre a la pancita del bebé y se recomienda para bebés de seis meses en adelante.

    Philips Avent Tetina anticólicos

    Diseñado para reducir los gases

    • 2 piezas
    • Flow 4
    • 6 m+
    Sistema anticólicos comprobado para reducir los cólicos*

    Nuestra válvula anticólicos está diseñada para evitar que el aire llegue a la pancita de su bebé, y así reducir los cólicos y las molestias*. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para que el aire entre en el biberón y así evitar la acumulación de vacío, y lo dirige hacia la parte posterior del biberón. Mantiene el aire alejado de la pancita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y las molestias.

    La textura acanalada evita que se contraiga para lograr una alimentación ininterrumpida

    La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita la contracción de esta, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.

    Tetina diseñada para un agarre seguro

    El diseño de la tetina evita que esta se contraiga, para un cierre seguro y una alimentación ininterrumpida.

    Gama compatible desde la lactancia hasta el vaso

    Mezcle y combine nuestras piezas de sacaleches, biberones y vasos, y cree el producto ideal para usted, cuando lo necesite.

    Hay una variedad de flujos disponibles para su bebé en crecimiento

    Las tetinas anticólicos de Philips Avent están disponibles en diferentes flujos para adaptarse al crecimiento de su bebé. Recomendamos sustituir las tetinas cada tres meses por motivos de higiene. Utilice los biberones anticólicos Philips Avent solo con las tetinas anticólicos Philips Avent.

    Empaque de papel con una huella de carbono un 80% menor**

    Redujimos nuestra huella de carbono cambiando los paquetes de nuestras tetinas a un embalaje de papel obtenido de forma 100% responsable. ¿El resultado? 300 toneladas menos de plástico por año*** y un 88% menos uso de combustibles fósil** a fin de minimizar el impacto en el planeta donde sea que podamos.

    Tetina libre de BPA****

    La tetina anticólicos Philips Avent está fabricada con material libre de BPA (silicona).

    Compatible con la gama anticólicos

    Compatibilidad total con el biberón anticólicos de Philips Avent con o sin abertura AirFree.

    Especificaciones técnicas

    • Material

      Tetina
      • Silicona
      • Libre de BPA****

    • Qué se incluye

      Tetina
      2  piezas

    • Funciones

      Válvula anticólicos
      Ayuda a reducir la ingestión de aire
      Tetina
      Fácil sujeción, la textura estriada evita la contracción de la tetina, sistema anticólicos comprobado
      Compatibilidad
      Biberones anticólicos Philips Avent

    • A las 2 semanas de vida, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa del malestar durante la noche en comparación con los bebés alimentados con otros biberones de la competencia. Se comprobó que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga y que se produzcan interrupciones en la alimentación e ingestión de aire. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos son causados, en parte, por tragar aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto, malestar, gases y regurgitaciones.
    • * En comparación con el empaque anterior.
    • ** Según las ventas anuales globales de paquetes de tetinas, utilizando el peso neto del estuche plástico de la tetina.
    • *** Conforme a la normativa 10/2011 de la UE.

