2 biberones
4 oz/125 ml
Tetina de flujo lento
0-3 m
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.
4.7
de 5
30
Opiniones
96%
ha recomendado este producto
Andalucia
30/01/2023
España
Parte de la promoción
El tamaño es ideal para los primeros biberones
Aunque yo no pude alimentar a mi bebé con este biberón, por que me llegaron cuando el bebé tenía 6meses, cambiándole la tetina lo utilizo para darle el agua al bebé.
Ventajas
Ligero y fácil limpieza y tamaño perfecto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+
Druss43
30/01/2023
España
Parte de la promoción
Perfecto
A mi hija le ha gustado mucho, lo ha aceptado a la primera y hasta ahora había demostrado ser bastante exquisita en este tema. El biberón es estilizado para poder cogerlo con facilidad, no es nada pesado. La tetina es pequeña, redondeada, suave y flexible. No tenemos ninguna queja.
Ventajas
Tetina suave y flexible
Contras
Dificultad de encontrar recambios
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+
Rinoa
20/01/2023
España
Parte de la promoción
Me encanta tanto para 0-3 meses como para AC
Durante la alimentación complementaria lo hemos utilizado muchísimo ya que a veces si come regular la comida siempre puedes darle un poco de leche al final y con un biberón pequeño vale. En general son los que más usamos. La nueva tetina es un lujo porque el bebé puede respirar tranquilamente, no le sale sin chupar como con las antiguas
Ventajas
Tamaño muy práctico
Contras
Me ha gustado todo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE