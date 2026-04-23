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SH91Cabezales de afeitado de repuesto

SH91/50

3
| (2) Opiniones
Vuelva a dejar su afeitadora como nueva
En dos años, los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Reemplace los cabezales de la afeitadora y vuelva a obtener un rendimiento del 100 %.
Ver todos los beneficios
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Realice el reemplazo cada 24 meses para que la afeitadora esté como nueva

Vuelva a dejar su afeitadora como nueva

  • Cuchillas NanoTech DualPrecision

  • Se adapta a las series S8000, S9000, i9000

  • Se adapta a la serie S9000 Prestige

  • Se adapta a la serie i9000 Prestige

Afeitado al ras

Afeitado al ras

Las cuchillas NanoTech DualPrecision afeitan de manera precisa al ras de la piel (hasta -0,08 mm por debajo de la piel) realizando hasta 165 000 acciones de corte por minuto. Las 72 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y se fabrican en Europa.

Para afeitadoras series 8000, 9000 y 9000 Prestige

Para afeitadoras series 8000, 9000 y 9000 Prestige

Compruebe la parte posterior del mango de su afeitadora para confirmar el cabezal de repuesto. ¿Necesita ayuda? Visite philips.com/accessories

Restablezca su afeitadora de forma muy sencilla

Restablezca su afeitadora de forma muy sencilla

1. Presione los botones de liberación y extraiga el soporte del cabezal de afeitado. 2. Gire los anillos de retención hacia la izquierda y quítelos. 3. Retire los cabezales de afeitado usados e inserte los de repuesto (las muescas deben encajar exactamente en las proyecciones). 4. Vuelva a colocar los anillos de retención y gírelos hacia la derecha hasta que oiga un clic. 5. Vuelva a insertar el soporte de afeitado y ciérrelo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.0

de 5

2

Opiniones

4
3
2

23/04/2026

España

España

Comprador verificado

Cambio de cabezales

Cambiar los cabezales de la afeitadora siempre a tiempo es la mejor solución para un afeitado suave sin tirones y muy apurado y preciso

Esta reseña se realizó para SH91 SH91/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

Date of Use 2026-02-10

Esta reseña se realizó para SH91 SH91/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

Date of Use 2026-02-10

05/01/2025

Chile

Chile

Sinvergüenzas

Más caro el repuesto que la máquina completa son desechables

Esta reseña se realizó para SH91 SH91/50 Cabezales de afeitado de repuesto

Esta reseña se realizó para SH91 SH91/50 Cabezales de afeitado de repuesto

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