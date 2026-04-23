SH91/50
Cuchillas NanoTech DualPrecision
Se adapta a las series S8000, S9000, i9000
Se adapta a la serie S9000 Prestige
Se adapta a la serie i9000 Prestige
Las cuchillas NanoTech DualPrecision afeitan de manera precisa al ras de la piel (hasta -0,08 mm por debajo de la piel) realizando hasta 165 000 acciones de corte por minuto. Las 72 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y se fabrican en Europa.
Compruebe la parte posterior del mango de su afeitadora para confirmar el cabezal de repuesto. ¿Necesita ayuda? Visite philips.com/accessories
1. Presione los botones de liberación y extraiga el soporte del cabezal de afeitado. 2. Gire los anillos de retención hacia la izquierda y quítelos. 3. Retire los cabezales de afeitado usados e inserte los de repuesto (las muescas deben encajar exactamente en las proyecciones). 4. Vuelva a colocar los anillos de retención y gírelos hacia la derecha hasta que oiga un clic. 5. Vuelva a insertar el soporte de afeitado y ciérrelo.
3.0
de 5
2
Opiniones
23/04/2026
España
Comprador verificado
Cambio de cabezales
Cambiar los cabezales de la afeitadora siempre a tiempo es la mejor solución para un afeitado suave sin tirones y muy apurado y preciso
Esta reseña se realizó para SH91 SH91/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Date of Use 2026-02-10
Esta reseña se realizó para SH91 SH91/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Date of Use 2026-02-10
Jg77
05/01/2025
Chile
Sinvergüenzas
Más caro el repuesto que la máquina completa son desechables
Esta reseña se realizó para SH91 SH91/50 Cabezales de afeitado de repuesto
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donde existan instalaciones