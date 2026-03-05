Tecnología Lift & Cut de triple acción
Cuchillas Dual SteelPrecision
Cabezal flexible de precisión de 360°
Sensor de seguridad para presión
Garantía de 5 años***
Nuestro sistema de afeitado Lift&Cut de triple acción patentado levanta el cabello suavemente de su raíz para cortarlo con precisión hasta 0,00 mm al nivel de la piel sin lastimarla para un afeitado al ras duradero.
Cabezales compactos totalmente flexibles y pequeños con patrones de estiramiento de piel que se adaptan dinámicamente a cada curva del rostro. Proporciona un contacto constante con la piel con un 20 % más de precisión* para atrapar los vellos difíciles que se encuentran en el cuello y debajo de la nariz. Precisión en todas partes.
Nuestras cuchillas Dual SteelPrecision de 360° atrapan el vello en diferentes direcciones. Con hasta 7 millones de movimientos de corte por minuto, para un afeitado eficiente incluso en una barba de uno, tres o siete días.
4.5
de 5
119
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
Gumago
05/03/2026
México
Comprador verificado
Rasuradi humedo
El rasurado con espuma es estupendo, rasura muy bien
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
En fin...
12/02/2026
México
Comprador verificado
Excelente producto
Hasta hoy funciona muy bien... Me acostumbro a su manejo.
Ventajas
Funciona muy bien
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
otro sobre
11/12/2025
México
Comprador verificado
opinión sobre producto hasta ahora
hasta el momento todo ha salido bien, espero continue así.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023.
frente a su predecesor
frente a recubrimiento sin microesferas
Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra
frente a agregar agua en el cartucho