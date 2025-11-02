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Descontinuado

Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

SHB5500BK/27

3.9

| (32) Opiniones | 81% ha recomendado este producto

Inalámbricos, con graves claros y potentes

Gracias a los audífonos inalámbricos de Philips con conectividad Bluetooth podrás despedirte de los cables sin sacrificar la calidad. Disfruta de varias horas de música y llamadas gracias a las almohadillas acolchadas y a una prolongada duración de la batería.

Ver todos los beneficios

Despídete de los cables, no de la calidad

Inalámbricos, con graves claros y potentes

  • Controladores de 32 mm/semicerrados

  • Supraurales

Los audífonos y la banda ajustables se adaptan a todo el mundo

Los audífonos y la banda ajustables se adaptan a todo el mundo

Los audífonos ajustables se diseñaron para que se adapten siempre a la forma de tu cabeza, de manera que no notarás siquiera que los llevas puestos.

Controladores de 32 mm de alta intensidad para graves claros y potentes

Controladores de 32 mm de alta intensidad para graves claros y potentes

Diseño plegable plano para guardarlos fácilmente mientras te desplazas

Estos audífonos Bluetooth, diseñados para ofrecerte la mejor experiencia durante tus desplazamientos, se pueden plegar fácilmente para que los puedas guardar y llevar a cualquier parte con comodidad. Su diseño inteligente cuenta con componentes cuidadosamente seleccionados, entre los que se incluyen unas bisagras que permiten mover con facilidad las distintas piezas de los audífonos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 5

32

Opiniones

81%

ha recomendado este producto

3

02/11/2025

México

México

Cumple con las 3 b (Bueno, Bonito y Barato)

Estoy muy satisfecho con la calidad y eficiencia de estos audífonos modelo SHB5500 tiene ya un buen tiempo que los tengo y nunca me han fallado, ya les remplace por desgaste las almohadillas y lo único que me falta es un software que me permita hacer algunas funciones adicionales como por ejemplo alguna actualización de firmware o ecualización.

Esta reseña se realizó para SHB5500BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Fecha de uso 2023-11-02

Esta reseña se realizó para SHB5500BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Fecha de uso 2023-11-02

06/02/2020

México

México

Muy bueno

El producto es genial, el sonido es de lo mejor que he escuchado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5500BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Fecha de uso 2019-02-05

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2019-02-05

13/05/2019

México

México

Excelente Producto

He usado estos audífonos desde 2016 y sin duda son los mejores audífonos que he tenido en relación calidad precio, excelente calidad de manufactura, funcionan a la perfección y se escuchan de maravilla. Tienen una larga vida útil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5500BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5500BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

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