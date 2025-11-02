Descontinuado
Inalámbricos, con graves claros y potentes
Gracias a los audífonos inalámbricos de Philips con conectividad Bluetooth podrás despedirte de los cables sin sacrificar la calidad. Disfruta de varias horas de música y llamadas gracias a las almohadillas acolchadas y a una prolongada duración de la batería.
Controladores de 32 mm/semicerrados
Supraurales
Los audífonos ajustables se diseñaron para que se adapten siempre a la forma de tu cabeza, de manera que no notarás siquiera que los llevas puestos.
Estos audífonos Bluetooth, diseñados para ofrecerte la mejor experiencia durante tus desplazamientos, se pueden plegar fácilmente para que los puedas guardar y llevar a cualquier parte con comodidad. Su diseño inteligente cuenta con componentes cuidadosamente seleccionados, entre los que se incluyen unas bisagras que permiten mover con facilidad las distintas piezas de los audífonos.
3.9
de 5
32
Opiniones
81%
ha recomendado este producto
Arnold_29
02/11/2025
México
Cumple con las 3 b (Bueno, Bonito y Barato)
Estoy muy satisfecho con la calidad y eficiencia de estos audífonos modelo SHB5500 tiene ya un buen tiempo que los tengo y nunca me han fallado, ya les remplace por desgaste las almohadillas y lo único que me falta es un software que me permita hacer algunas funciones adicionales como por ejemplo alguna actualización de firmware o ecualización.
Esta reseña se realizó para SHB5500BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Fecha de uso 2023-11-02
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Fecha de uso 2023-11-02
Kikin Lome
06/02/2020
México
Muy bueno
El producto es genial, el sonido es de lo mejor que he escuchado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5500BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Fecha de uso 2019-02-05
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2019-02-05
Alex54103
13/05/2019
México
Excelente Producto
He usado estos audífonos desde 2016 y sin duda son los mejores audífonos que he tenido en relación calidad precio, excelente calidad de manufactura, funcionan a la perfección y se escuchan de maravilla. Tienen una larga vida útil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5500BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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