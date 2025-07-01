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Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Descontinuado
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SHB5500BK/27
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¿Puedo utilizar los auriculares Bluetooth Philips con un ordenador?
¿Puedo emparejar mi auricular Philips con mi ordenador?
¿Puedo utilizar mis auriculares Bluetooth Philips con mi TV?
¿Tendré interferencias con mi auricular Bluetooth?
¿Cómo limpio mis auriculares Philips?
Solución de problemas para el emparejamiento y la conexión