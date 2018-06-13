Descontinuado
SW5700/07
Sistema de cuchillas ComfortCut
Cabezales Flex de cinco direcciones
Recortador de precisión SmartClick
Obtén una afeitada cómoda, en seco o húmedo. Nuestras cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente por la piel, mientras te protege de rasguños y cortes.
27 cuchillas autoafilables. 56,000 cortes por minuto. Acaban con todo el vello: sin importar la dirección en la que crezca.
Los cabezales Flex de 5 posiciones con 5 movimientos independientes garantiza el contacto cerca de la piel para lograr una afeitada rápida y al ras incluso en la línea de la mandíbula y el cuello.
4.4
de 5
8
Opiniones
Matamoros
13/06/2018
México
Comprador verificado
Buen funcionamiento y facilidad de uso
El rendimiento de la pila no es lo que esperaba pero si suficiente, su uso es extremadamente sencillo y es muy eficiente su resultado. El tiempo de uso es bueno.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 SW5700/07 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
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DONALD33
02/05/2020
España
Práctica, no irrita, manejable, autonomia, bonita
Me encanta el diseño, no me irrita la piel, gran autonomía de uso, bonita . La recomiendo sin lugar a dudas
Ventajas
Gran autonomía, no irrita , bonita, diseño práctico
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Deadtotem
01/01/2019
España
Excelente afeitadora, tanto en seco como en húmedo
En la primera afeitada no resultó bien, le di una nueva oportunidad y todo resulta en la presión, posición y rotación con la que e se usa. Desde entonces son afeitada perfectas y sin irritación para la piel sensible Excelente afeitadora, tanto en seco como en húmedo .
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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