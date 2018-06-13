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  • Un afeitado rápido y al ras
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  • Un afeitado rápido y al ras
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Descontinuado

Star Wars special editionAfeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

SW5700/07

4.4
| (8) Opiniones
Un afeitado rápido y al ras
Verdadera comodidad. Descubre un afeitado suave. Nuestras cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente sobre la piel para un afeitado seguro.
Ver todos los beneficios

Usa la potencia

Un afeitado rápido y al ras

  • Sistema de cuchillas ComfortCut

  • Cabezales Flex de cinco direcciones

  • Recortador de precisión SmartClick

Los extremos redondeados se mueven suavemente por la piel para una afeitada segura

Los extremos redondeados se mueven suavemente por la piel para una afeitada segura

Obtén una afeitada cómoda, en seco o húmedo. Nuestras cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente por la piel, mientras te protege de rasguños y cortes.

Las 27 cuchillas giratorias capturan y cortan el vello desde todos los ángulos

Las 27 cuchillas giratorias capturan y cortan el vello desde todos los ángulos

27 cuchillas autoafilables. 56,000 cortes por minuto. Acaban con todo el vello: sin importar la dirección en la que crezca.

Los cabezales tienen 5 posiciones para brindar una afeitada rápida y al ras

Los cabezales tienen 5 posiciones para brindar una afeitada rápida y al ras

Los cabezales Flex de 5 posiciones con 5 movimientos independientes garantiza el contacto cerca de la piel para lograr una afeitada rápida y al ras incluso en la línea de la mandíbula y el cuello.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

8

Opiniones

3
2

13/06/2018

México

México

Comprador verificado

Buen funcionamiento y facilidad de uso

El rendimiento de la pila no es lo que esperaba pero si suficiente, su uso es extremadamente sencillo y es muy eficiente su resultado. El tiempo de uso es bueno.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 SW5700/07 Wet and dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

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02/05/2020

España

España

Práctica, no irrita, manejable, autonomia, bonita

Me encanta el diseño, no me irrita la piel, gran autonomía de uso, bonita . La recomiendo sin lugar a dudas

Ventajas

Gran autonomía, no irrita , bonita, diseño práctico

Sí, recomiendo este producto

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01/01/2019

España

España

Excelente afeitadora, tanto en seco como en húmedo

En la primera afeitada no resultó bien, le di una nueva oportunidad y todo resulta en la presión, posición y rotación con la que e se usa. Desde entonces son afeitada perfectas y sin irritación para la piel sensible Excelente afeitadora, tanto en seco como en húmedo .

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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