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Star Wars special edition Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Descontinuado
Asistencia técnica
SW5700/07
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Todas (9)
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
Extracción de cabezales de afeitado de la afeitadora
Shaver series 5000Tapa protectora
Soporte de cabezal de afeitado
Shaver series 5000Cabezales de afeitado
ShaverRecortador preciso
Bolsa
Mi afeitadora Philips no se carga
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
La afeitadora Philips no funciona
La afeitadora Philips hace mucho ruido