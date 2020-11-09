Descontinuado
SW9700/67
Cuchillas V-track Precision PRO
Cabezales en 8 direcc. ContourDetect
Ajuste de comodidad personal
Recortador de precisión SmartClick
Consigue un perfecto afeitado al ras. Las cuchillas V-track Precision PRO colocan cuidadosamente cada vello en la mejor posición de corte en poca barba, incluso si está pegado a la piel o en casos de distintas longitudes. Proporciona un corte un 30 % más al ras en menos pasadas y deja la piel en excelentes condiciones.
72 cuchillas autoafilables. 151,000 cortes por minuto. Acaban con todo el vello: sin importar la dirección en la que crezca.
Sigue los contornos de tu rostro y cuello con los cabezales en 8 direcciones ContourDetect. Lograrás atrapar un 20 % más de vello con cada pasada, por lo que tendrás como resultado un afeitado suave y más al ras.
4.1
de 5
95
Opiniones
09/11/2020
México
La mejor rasuradora de mi vida.
La compré en un sitema de ofertas nacionales en México. Núnca imaginé que tendría la mejor maquina de mi vida. Dos años despúés de mi adquisición, la ando buscando desesperadamente. Hay muchas opciones alternativas, pero....no la encuentro por ningún lado. De haber intuido que sería una máquina perfecta, habría comprado 3 maquinas. PHILIPS debería volverla a ofrecer al mercado mundial.
Ventajas
Todo! Es la mejor máquina de rasurar que he tenido en mis 55 años de edad.
Contras
Ya no la encuentro para volverla a comprar....
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SW9700/67 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
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srcg89806
04/07/2019
México
Comprador verificado
Excelente Equipo
Desde hace ya varios años soy usuario de la marca, siempre con sus maquinas de rasurado, es mu grato ver y constatar que conforme pasan los años su calidad no disminuye y su perfección por lo detalles cada vez es mejor. Estoy muy contento con mis nuevas rasuradoras y sobre todo con sus resultados. Felicidades a todo el equipo que hace posible todo esto!!
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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klon1mx
02/04/2018
México
Comprador verificado
Excelente calidad
Muy buena, me encanto, además de ser con motivo de starwars, el funcionamiento y calidad son muy buenos.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Corta un 30 % más al ras con menos pasadas en comparación con el modelo anterior de Philips
Corta hasta un 20 % más vellos en comparación con el modelo anterior Philips