TAS1000B/00
La pequeña bailarina
Guárdala en el bolsillo. Cuélgala de tu mochila. Sujétala al manubrio de tu bicicleta. Cuando quieras un sonido más potente y con más graves que el de tu teléfono, esta bocina Bluetooth® ultraportátil y resistente a salpicaduras es la forma perfecta de disfrutarlo.
Sonido vibrante con Bass+
Auracast™ para un sonido más potente
20 horas de reproducción
Resistente a salpicaduras. Práctica correa
Esta pequeña bocina sabe cómo hacer que la música que te encanta suene en grande. Obtienes 10 W máx. (5 W RMS) de sonido vibrante, además de graves sólidos gracias a su radiador pasivo y nuestra exclusiva tecnología Bass+. También incluye un micrófono integrado para llamadas con manos libres.
Con hasta 20 horas de reproducción con una sola carga, la música puede seguir sonando. La correa pequeña y resistente a desgarros permite colgar fácilmente esta bocina de tu mochila o del manubrio de tu bicicleta, y su diseño con resistencia a salpicaduras IPX5 la protege de gotas de lluvia y derrames. Una recarga completa tarda aproximadamente 2.5 horas mediante USB-C.
¿Listas de reproducción listas? Bluetooth® 5.4 ofrece una conexión más rápida y estable que no se interrumpe en zonas urbanizadas, además de un mayor alcance. Puedes usar la aplicación complementaria Philips Entertainment para seleccionar la fuente.
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Opiniones
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca denominativa y los logotipos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
La clasificación IPX5 significa que la bocina está protegida contra chorros de agua.