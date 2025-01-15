Descontinuado
TAUH202WT/00
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Hasta 15 h de reproducción
Plegado compacto
Tendrás 15 horas de reproducción y los controladores acústicos de neodimio de 32 mm ofrecen sonido nítido y graves más potentes e increíbles. El proceso de carga completa demora entre dos y tres horas
El proceso de carga completa demora entre dos y tres horas.
Los controladores acústicos de neodimio de 32 mm ofrecen sonido nítido y graves más potentes.
4.0
de 5
3
Opiniones
MexterD
15/01/2025
México
Excelente producto
Los recibi como regalo de navidad, la bateria tiene una buena duiracion, buena calidad de sonido, me encanta el sonido de los bajos.
Esta reseña se realizó para TAUH202BK Audífonos inalámbricos
Esta reseña se realizó para TAUH202BK Audífonos inalámbricos
12/01/2022
México
EL PRODUCTO ES GENIAL
Estos audífonos cumplen con todo, son comodos y tienen muy buena calidad de sonido. El precio es accesible.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAUH202WT Audífonos inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAUH202WT Audífonos inalámbricos
Andre1286
05/09/2024
Colombia
El producto dejo de cargar
Quisiera información de porque los audiófonos no cargan, se compraron entre mayo y junio y ya no continua la carta.
Ventajas
sonido
Contras
Bateria
Esta reseña se realizó para TAUH202BK Audífonos inalámbricos
Esta reseña se realizó para TAUH202BK Audífonos inalámbricos