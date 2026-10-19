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Asistencia de Philips

Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual

Si su afeitadora no recorta el pelo uniformemente, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.

Le recomendamos que siga los pasos en el orden indicado a continuación. Entre paso y paso, compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente. También puede ver el siguiente vídeo para resolver el problema.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BG3470/15, MG9525/21, MG9555/15. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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