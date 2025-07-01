Mi depiladora de Philips no se carga

Si su depiladora Philips no se carga, lea los siguientes consejos para encontrar una posible solución.
Algunas depiladoras Philips solo funcionan cuando están enchufadas, mientras que otras funcionan sin cable y deben cargarse antes de usarlas. Consulte el embalaje o el manual de usuario para ver de qué tipo es la suya.
Si la depiladora funciona con cable, enchúfela a una toma de corriente e intente encenderla de nuevo.
Antes de usarla por primera vez, asegúrese de que la depiladora está completamente cargada. Esto garantizará que funcione correctamente cuando la use por primera vez.
Compruebe que el cable de carga está completamente insertado en la toma de carga de la parte inferior de la depiladora.
Asegúrese de usar un adaptador con las especificaciones correctas (5 V, superior o igual a 1,5 A, IPX4). Si no dispone de un adaptador con las especificaciones adecuadas, puede comprarlo en la tienda web de Philips.
Puede parecer que la depiladora no se está cargando, pero el verdadero motivo de que no se encienda es que se ha atascado con vello y residuos. Limpie la depiladora a fondo siguiendo las instrucciones del manual de usuario y pruebe a encenderla de nuevo.
Asegúrese de que la toma de corriente que usa para cargar o usar la depiladora funciona correctamente. Pruebe a cargar o alimentar la depiladora con otro enchufe para comprobar si funciona.
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