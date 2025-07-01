Mi Philips Airfryer hace un ruido

Si el ruido que oye suena como un ventilador girando muy rápido, es normal.



La Airfryer de Philips dispone de un ventilador en el interior que ayuda a mantener fríos los componentes internos mientras el aparato está encendido.

El ruido puede ser de hasta 65 dB (decibelios) o alcanzar el nivel de un aspirador tradicional.



En ese caso, no debe preocuparse, ya que no hay ningún problema con la Airfryer.