Mi Philips Airfryer hace un ruido

Si la Airfryer de Philips hace ruido, descubra a continuación cómo resolver el problema.
Si el ruido que oye suena como un ventilador girando muy rápido, es normal.
La Airfryer de Philips dispone de un ventilador en el interior que ayuda a mantener fríos los componentes internos mientras el aparato está encendido. El ruido puede ser de hasta 65 dB (decibelios) o alcanzar el nivel de un aspirador tradicional.
En ese caso, no debe preocuparse, ya que no hay ningún problema con la Airfryer.
Si el ruido es más fuerte o distinto al sonido habitual del ventilador (por ejemplo, ruidos similares al movimiento de papeles o a un aleteo), significa que hay una pieza suelta en el interior de la Airfryer de Philips.
En ese caso, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
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