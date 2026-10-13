Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BG3470/15, MG3911/15, MG3931/15. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?
¿Cómo sustituyo los cabezales de mi afeitadora corporal Philips?
¿Cómo coloco/quito un accesorio de mi afeitadora Philips?