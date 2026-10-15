Mi depiladora de Philips hace mucho ruido

Si presiona con demasiada fuerza sobre la piel, se puede activar el sistema de protección interna del dispositivo. La aplicación de una presión intensa puede provocar irritación cutánea y que el dispositivo se caliente, incluso se apague. Ejerza una presión suave y no presione demasiado la piel.



Mientras se depila, estire la piel y mueva el cabezal depilador lentamente sobre la piel, lo que permitirá a los discos atrapar el vello. Para obtener los mejores resultados, mueva el aparato en dirección contraria a la del crecimiento del vello y asegúrese de que el cabezal esté en contacto completo con la piel.



Compruebe siempre que el cabezal depilador esté libre de suciedad y de daños. Compruebe que la batería esté totalmente cargada. Consulte el vídeo que aparece a continuación para saber cómo utilizar correctamente la depiladora sobre la piel húmeda.

