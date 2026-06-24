ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

¿Cómo puedo volver a conectar el cepillo dental Philips Sonicare a la aplicación Sonicare (solo para Android)?

Hay disponible una actualización de firmware para solucionar un problema del sistema operativo que impide la conexión en algunos teléfonos Android.

Siga los pasos que se indican a continuación para aprender a actualizar el firmware y volver a conectar el cepillo dental Philips Sonicare a la aplicación Sonicare. 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX9690/06 .

Preguntas frecuentes

Comuníquese con Philips

Estamos encantados de ayudarlo

¿Busca algo más?

Descubra todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia