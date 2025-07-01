Asistencia de Philips Mi invitado no puede ver el vídeo en la aplicación Philips Avent Baby Monitor+

Si su invitado no puede ver el vídeo en la aplicación, siga estos consejos de resolución de problemas:

Puede que su invitado aún no haya registrado una cuenta de Philips. Antes de nada, pídale al invitado que descargue la aplicación Philips Avent Baby Monitor+ y registre una cuenta. Envíe la invitación a su invitado una vez que haya registrado su cuenta.

Puede que el usuario invitado al que quería invitar viva en otro continente. Asegúrese de que el usuario invitado elige el mismo país que usted al registrar su cuenta de usuario.