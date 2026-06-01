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Mi aplicación Philips Avent Baby Monitor+ me envía notificaciones falsas

La recepción de notificaciones falsas puede deberse a que el ajuste de la sensibilidad del dispositivo sea demasiado alto. Ajuste la sensibilidad en un nivel inferior para evitar estas notificaciones.  Lea las siguientes secciones para saber cómo se hace.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCD973/37 , SCD921/26 .

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