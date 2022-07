Información sobre el limpiador de ozono

Sabemos lo importante que es tener la seguridad de que está limpiando su dispositivo correctamente.

Para obtener más información sobre el cuidado del dispositivo de repuesto, consulte el manual de usuario del dispositivo y las Accessory Cleaning and Inspection Instructions (Instrucciones de limpieza e inspección de los accesorios). Es importante que utilice únicamente los métodos de limpieza aprobados para nuestros dispositivos y mascarillas, ya que los métodos de limpieza no aprobados, como el ozono, pueden contribuir al deterioro de la espuma. Tenga en cuenta que tanto los productos de limpieza con ozono como los de limpieza con luz UV (incluida la caja de desinfección por luz UV de Philips) no son métodos de limpieza aprobados actualmente para nuestros dispositivos ni mascarillas, y no son parte de la corrección de esta retirada. Consulte también el comunicado de seguridad de la FDA publicado el 27 de febrero de 2020 titulado "Ozone and UV light: Potential Risks associated with the use of ozone and ultraviolet (UV) light for cleaning CPAP machines and accessories." ("El ozono y la luz UV: Los riesgos potenciales asociados al uso del ozono y la luz ultravioleta en la limpieza de equipos de CPAP y sus accesorios") Siga leyendo para descubrir algunos de los puntos clave indicados en el artículo: "Siga las instrucciones del fabricante de CPAP y las guías de limpieza y sustitución recomendadas para el dispositivo de CPAP y sus accesorios. Si no encuentra el manual de usuario ni las instrucciones, o si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo de CPAP o de sus accesorios. Si tiene alguna duda, también puede ponerse en contacto con un profesional de la salud".

"Debe saber que la FDA no ha evaluado la seguridad ni la eficacia de los productos de gas de ozono o luz UV que afirman limpiar o desinfectar los dispositivos de CPAP y sus accesorios en el entorno sanitario o el domicilio del paciente".