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    Signage Solutions Pantalla de LED

    31BDL7531L/00

    Libere su imaginación aún más

    Sin límites. Sin restricciones. La serie L-Line 7000 de Philips es una solución para carteles LED que ofrece infinitas posibilidades de forma y tamaño. La vinculación sin problemas y las opciones de varios tamaños permiten pantallas verdaderamente únicas de cualquier dimensión para obtener resultados perfectos.

    Signage Solutions Pantalla de LED

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    Libere su imaginación aún más

    Pantalla LED para cada forma y figura

    • 31 pulgadas
    • LED de visualización directa

    Disponible en 3 dimensiones

    Los soportes de montaje fácil patentados hacen que la instalación sea aún más rápida. Estos elementos opcionales están disponibles para el montaje de LED plano, curva convexa (en 177,5/175/172,5 grados) y esquinas en forma de L de 90 grados.

    Revestimiento conformado y protección contra ingreso

    El revestimiento conformado resistente al polvo, la suciedad, los hongos y la humedad protege este producto y facilita el mantenimiento. Con clasificación IP30 y certificación contra el ingreso para reducir la posibilidad de cortocircuito por efecto del polvo y la corrosión.

    Conexión de panel dinámico

    Mezcle y combine cada uno de los tamaños de panel LED L-Line 7000 de Philips para formar una sola pantalla de cualquier forma y dimensión. Las clavijas de alineación flexibles dinámicas garantizan un ajuste perfecto en cualquier circunstancia, lo que da como resultado una superficie de visualización suave y sin inconvenientes. Para mayor comodidad y eficiencia, cada panel LED cuenta con aberturas en cada lado a fin de permitir una conexión por cable versátil entre los paneles LED y cualquier conexión de entrada externa. Las aberturas en la parte superior e inferior del panel LED se pueden abrir en caso de que el acceso solo esté disponible desde la parte superior o inferior del panel.

    Ahorro de energía dinámico

    Las pantallas LED profesionales de Philips utilizan LED de alto rendimiento, los cuales se ponen a prueba exhaustivamente, y ofrecen eficiencia energética y rentabilidad. Además, la tecnología mejorada permite que la pantalla ahorre dinámicamente en materia de consumo de energía.

    Calibrado en fábrica

    Cada panel LED L-Line de Philips se calibra en nuestra fábrica en perfectas circunstancias. Esto significa que no es necesario realizar una calibración adicional en la ubicación, lo que se traduce en instalaciones en menos tiempo. Los archivos de calibración y configuración están disponibles para garantizar un mantenimiento rápido.

    Diseño retardante frente al fuego

    El diseño retardante frente al fuego ralentiza la propagación de llamas en caso de incendio y ayuda a proteger la integridad estructural del panel LED en caso de incendio. Probado y con certificaciones de seguridad contra incendios.

    Da forma a cualquier forma, una esquina en forma de L o una curvatura

    Los paneles LED de la serie L-Line 7000 de Philips tienen una altura de 25 cm y están disponibles en anchos de 50, 75 y 100 cm. Estas pantallas están listas para instalarse en cualquier formato horizontal sin limitaciones de tamaño. También están disponibles con esquinas biseladas para formar diseños con curvas en formatos convexos y cóncavos.

    Panel LED de alto brillo

    Visualice todo tipo de contenido en cualquier configuración. Genere un gran impacto con mensajes nítidos y claros en lugares con mucha iluminación, como vidrieras de tiendas o lugares con luz solar directa. Este panel LED de alto brillo es perfecto para atraer la atención en áreas grandes y concurridas que están expuestas a mucha iluminación ambiental.

    Las esquinas biseladas opcionales permiten pantallas con curvas

    Cree pantallas sin bisel de ninguna forma, tamaño o resolución. El diseño modular de los paneles LED profesionales de Philips permite adaptarse a cualquier espacio. Construya instalaciones vastas y envolventes o monte patrones intrigantes. Cree fácilmente pantallas que fluyen sin problemas alrededor de los recorridos de las puertas y otras aberturas. Con la nueva serie 7000 de Philips es fácil crear hasta pantallas con esquinas y curvas uniformes.

    Monitoreo de estado activo de Philips

    Logra la perfección a través de la precisión. El Monitoreo de estado activo permite que el mantenimiento sea rápido, sencillo y predecible, ya que muestra el elemento exacto de la falla y la ubicación. El uso de este software que funciona en tiempo real, tanto en línea como sin conexión, el reemplazo de la pieza relevante se convierte en un proceso eficiente y es imprescindible para los propietarios de la pantalla con muchas ubicaciones geográficas.

    Vinculación perfecta para obtener imágenes perfectas

    La pantalla LED profesional de Philips cuenta con cableado incorporado para mantener los cables de alimentación y de datos ordenados. Los paneles de la pantalla están conectados en cadena tipo Daisy tanto para la alimentación como para los datos, lo que permite minimizar el desorden y acelerar la instalación.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Relación de aspecto
      3:1
      Uniformidad del brillo
      >=97 %
      Brillo después de la calibración
      2750 nits
      Brillo antes de la calibración
      3500 nits
      Calibración (brillo/color)
      Soportado
      Rango de ajuste de temperatura del color
      4000~9500 K (por software)
      Temperatura del color predeterminada
      6500±500 K
      Relación de contraste (típica)
      10000:1
      Ángulo de visión (horizontal)
      155  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      150  grado
      Mejora de la imagen
      Pantalla con amplia gama de colores
      Ubicación
      Horizontal
      Frecuencia de cuadros (Hz)
      50 y 60
      Frecuencia de actualización (Hz)
      2100~3900 (14 bits: 3900 Hz)
      Uso
      Interior

    • Comodidad

      Facilidad de instalación
      • Pasadores guía
      • Liviana
      Bucle de alimentación transversal
      En entornos de 230 V: 12 gabinetes o menos, en entornos de 110 V: 6 gabinetes o menos, 10 A. máx.
      Bucle de control de señal transversal
      RJ45

    • Potencia eléctrica

      Voltaje de entrada
      AC100~240 V (50 y 60 Hz)
      Cons. de alimentación con pantalla negra (W)
      <10
      Máx. cons. de alimentación AC (W)
      <108
      Máx. cons. de alimentación BC (W)
      <143,7
      Cons. de alimentación típicas (W)
      <36

    • Condiciones de funcionamiento

      Margen de temperaturas (funcionamiento)
      -20~45  °C
      Margen de temperaturas (almacenamiento)
      -20~50  °C
      Rango de humedad (funcionamiento) [RH]
      10~80 %
      Rango de humedad (almacenamiento) [RH]
      10~85 %

    • Carcasa

      Área del gabinete (m2)
      0,1875
      Píxeles del gabinete (punto)
      19 200
      Resolución del gabinete (ancho x alto)
      240 x 80
      Tamaño del gabinete (mm)
      750x250x40
      Conector de datos
      RJ45
      Conector de alimentación
      3 tomas de corriente principales (entrada C14, salida C13)
      Cantidad de la tarjeta receptora
      1 pieza
      Especificaciones de la tarjeta receptora
      A5S Plus
      Marca de la tarjeta receptora
      NovaStar
      Peso (kg)
      4,69
      Gabinete diagonal (pulgadas)
      31,1"
      Construcción del gabinete
      Aluminio fundido
      Ángulo lateral (en grados)
      45

    • Módulo

      Tipo de LED
      Cable de cobre SMD 1921
      Constitución de píxeles
      1R1G1B
      Vida útil del LED (h)
      100 000 con brillo a media intensidad
      Resolución del módulo (píxeles de ancho x alto)
      80x80
      Tamaño del píxel (mm)
      3,1
      Tamaño del módulo (ancho x alto en mm)
      249,9*249,9

    • Accesorios

      Cable LAN (RJ45, CAT-5)
      1 pieza
      Cable de alimentación
      2 piezas
      QSG
      1 pieza

    • Varios

      Garantía
      2 años
      Aprobaciones regulatorias
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, parte 15, clase A
      • EAC
      Certificación de retardante al fuego
      • BS 476 Part7:1997
      • UL94
      Recubrimiento conformado
      placa del hub, módulo LED trasero

    • Datos de embalaje

      Dimensión del embalaje (mm)
      950x421x224
      Peso bruto (kg)
      9,36

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