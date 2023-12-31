Otros elementos de la caja
- Baterías para control remoto
- Control remoto
- Folleto de garantía
- Cable de alimentación
- Soporte para mesa
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Tome el control
Vea más elementos con un televisor profesional independiente y económico. La solución CMND intuitiva facilita la implementación y administración de pantallas conectadas. Aproveche los beneficios de una instalación simple y rápida, y una página de bienvenida en pantalla que es fácil de programar.
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
CMND & Control permiten la configuración e instalación remota de sus televisores desde una ubicación central, sin necesidad de entrar a ninguna habitación. Actualice y administre todas sus pantallas con el mínimo esfuerzo, todo sin tener que molestar a sus invitados.
Ofrezca contenido de pago para visualizar en cualquier situación, desde un modelo completo de pago para acceder a todos los canales hasta contenido de primera calidad seleccionado. MyChoice es una solución integrada que permite a los espectadores acceder a los canales de pago para visualizar a través de un código o una tarjeta.
Su televisor profesional Philips ofrece una interfaz de usuario (UI) clara y fácil de explorar, que puede personalizar con su propia marca. Agregue fácilmente su logotipo o fondo personalizado al menú para aumentar la visibilidad de su marca.
Permite copiar fácilmente todos los ajustes de programación y programación de canales de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza la uniformidad entre televisores y reduce de manera significativa el tiempo y los costos de instalación.
Una lista de canales integrada para canales digitales y analógicos. Esto permite que el huésped alterne sin problemas entre los canales analógicos y digitales.
Comparta la diversión. Conecte su memoria USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música con el explorador de contenido en pantalla fácil de usar.
Los televisores Philips están diseñados para minimizar el consumo de energía. Esto no solo reducirá el impacto ambiental, sino también los costos de operación.
Imagen/pantalla
Sintonizador/recepción/transmisión
Características
Funciones de hotelería
Funciones de atención médica
Multimedia
Audio
Potencia eléctrica
Accesorios
Lado de conectividad
Conectividad posterior
Mejoras de conectividad
Diseño
Dimensiones
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