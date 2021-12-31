Otros elementos de la caja
- Baterías para control remoto
- Control remoto
- Folleto de garantía
- Cable de alimentación
- Soporte para mesa
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Conectividad más inteligente
Diseñado para un mundo acelerado, MediaSuite cuenta con conectividad avanzada y configuraciones versátiles. Chromecast integrado hace que la transmisión sea rápida y sencilla, mientras que Android™ y Google Play Store ofrecen infinitas posibilidades.
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Las pantallas profesionales de Philips con Android son rápidas, versátiles y fáciles de explorar. Las pantallas están optimizadas para aplicaciones nativas de Android y también puede instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Las actualizaciones automáticas garantizan que las aplicaciones se mantengan actualizadas.
El acceso total a Google Play Store facilita la incorporación de aplicaciones, juegos, música, películas y mucho más a su pantalla profesional de Philips. A diario, se agregan nuevas herramientas comerciales y opciones de entretenimiento al catálogo, lo que garantiza que siempre tenga acceso a las últimas tendencias del mundo.
Philips MediaSuite cuenta con una interfaz de usuario (UI) clara y fácil de navegar que se puede personalizar con su propia marca. Agregue fácilmente su logotipo y colores a la barra de búsqueda para aumentar la presencia de su marca.
Desde cadenas hoteleras hasta bares deportivos, supervise el uso de cada televisor Philips MediaSuite con Android en su flota. Descubra con qué frecuencia se ven canales específicos. Evalúe la efectividad de su publicidad. Obtenga la información que necesita para gestionar los costos de manera eficaz, con fácil acceso a los datos de tiempo de pantalla. Realice encuestas de satisfacción del cliente al instante para obtener valiosos comentarios de los huéspedes.
Controle completamente y de forma centralizada las aplicaciones instaladas en las pantallas profesionales de Philips. AppControl le permite instalar, eliminar y administrar aplicaciones en pantallas seleccionadas o en toda su red para que pueda ofrecer experiencias personalizadas a sus clientes y huéspedes, sin importar cuántas pantallas esté administrando.
Ejecute la red de visualización a través de una conexión local (LAN o RF). CMND & Control le permite realizar funciones esenciales, como actualizar el software y la configuración, así como monitorear el estado de la pantalla. Ya sea que esté a cargo de un televisor o más, CMND & Control facilita la administración de su flota.
Logre que los visitantes se sientan bienvenidos. CMND & Check-in le permiten usar información individual, como nombre e idioma hablado, para crear una experiencia personalizada. Ya sea que agregue toques especiales para los huéspedes del hotel, optimice el proceso de facturación u ofrezca paquetes de varios canales
El acceso a Netflix integrado permite que ver las últimas películas y programas desde su cuenta sea más fácil, rápido y cómodo. No hay necesidad de utilizar ningún reproductor externo ni televisión satelital, lo que ayuda a mantener bajos los costos operativos y facilita las instalaciones, a la vez que mantiene una apariencia moderna para su establecimiento. Un botón dedicado de Netflix en el control remoto proporciona acceso instantáneo para una facilidad de uso eficiente. Se aplican términos y condiciones para la activación de Netflix.
El control por voz y las respuestas más rápidas están aquí con el control remoto opcional con Asistente de Google (22AV2025B/00). Abra YouTube. Suba el volumen. Reproduzca sus canciones favoritas y obtenga toda la información que necesita, como actualizaciones del clima, cosas que hacer e, incluso, traducciones de voz en un instante. Con el Asistente de Google, las posibilidades son infinitas.
Permita la transmisión inalámbrica sencilla de películas, presentaciones y más desde dispositivos inteligentes (teléfonos, laptops, tablets) en su televisor profesional para la asistencia médica de Philips con tecnología Android. Chromecast es asequible, no requiere hardware adicional y es seguro para uso profesional. Los usuarios simplemente tocan el ícono de Chromecast en su dispositivo inteligente para comenzar a transmitir contenido desde miles de aplicaciones habilitadas para transmisión; su dispositivo inteligente se convierte en el control remoto.
Permita la transmisión inalámbrica instantánea y segura de películas, presentaciones y más desde dispositivos inteligentes (teléfonos, laptops, tablets) en una resolución de hasta 4K. Chromecast es asequible, no requiere hardware adicional y es seguro para uso profesional. Los usuarios simplemente tocan el ícono de Chromecast en su dispositivo inteligente para comenzar a transmitir contenido desde miles de aplicaciones habilitadas para difusión; su dispositivo inteligente se convierte en el control remoto.
Imagen/pantalla
Sintonizador/recepción/transmisión
Android TV
Funciones de hotelería
Funciones de atención médica
Multimedia
Audio
Potencia eléctrica
Accesorios
Conectividad inalámbrica
Lado de conectividad
Conectividad posterior
Mejoras de conectividad
Diseño
Dimensiones
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