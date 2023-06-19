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Atráigalos
Fomente la colaboración. Comparta información. Esta pantalla táctil profesional UHD multitáctil de Philips, de gran capacidad de respuesta, es ideal para aplicaciones multiusuario con múltiples dedos, desde sistemas de orientación hasta presentaciones. Se pueden activar hasta 20 puntos táctiles simultáneamente.
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Ejecute la red de visualización a través de una conexión local (LAN). CMND & Control le permite realizar funciones esenciales, como controlar entradas y monitorear el estado de la pantalla. Ya sea que esté a cargo de uno o 100 televisores.
Tome el control de su contenido con CMND & Create. Una interfaz con la función de arrastrar y soltar facilita la publicación de su propio contenido, ya sea una tabla de ofertas diarias o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados garantizan que sus imágenes, textos y videos estarán listos en un abrir y cerrar de ojos.
De la sala de espera a la sala de reuniones, nunca se muestra una pantalla en blanco. FailOver permite que la pantalla profesional de Philips cambie automáticamente entre las entradas principal y secundaria, lo que garantiza que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal queda inhabilitada. Simplemente establezca una lista de entradas alternativas para asegurarse de que su negocio esté siempre activo.
Instale e inicie rápidamente cualquier aplicación, incluso cuando esté fuera del sitio y trabajando de forma remota. CMND & Deploy le permite agregar y actualizar sus propias aplicaciones, así como aplicaciones desde la tienda de aplicaciones de pantalla profesional de Philips. Simplemente escanee el código QR, inicie sesión en la tienda y haga clic en la aplicación que desea instalar. La aplicación se descarga e inicia automáticamente.
Guarde y reproduzca contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional de Philips tiene una memoria interna que permite cargar medios en la pantalla para una ofrecer una reproducción instantánea. La memoria interna también funciona como caché para la transmisión en línea.
Controle la pantalla mediante una conexión a Internet. Las pantallas profesionales de Philips con Android están optimizadas para aplicaciones nativas de Android, y también puede instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Un nuevo sistema operativo Android 8 garantiza que el software se mantenga seguro y con las especificaciones más recientes durante más tiempo.
Imagen/pantalla
Conectividad
Comodidad
Sonido
Potencia eléctrica
Resolución de pantalla compatible
Dimensiones
Condiciones de funcionamiento
Aplicaciones multimedia
Reproductor interno
Accesorios
Varios
Interactividad
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