Otros elementos de la caja
- Control remoto
- Baterías para control remoto
- Guía de inicio rápido
- Cable RS232
- Cable de corriente alterna
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Informe sin esfuerzo
Muestre lo que desea claramente con una potente pantalla FHD profesional D-Line. Esta solución con capacidad de respuesta ofrece una excelente calidad de imagen, un control simple y una conectividad confiable. Incluso en áreas de difícil conexión.
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.
Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante “arrastrar y soltar” facilita la publicación de contenidos, ya sea una tabla con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en muy poco tiempo.
Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones: no mostrarás nunca una pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y secundaria, a fin de garantizar que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal falla. Solo tienes que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que lo que muestras nunca se detenga.
Controle la pantalla mediante conexión a Internet. Las pantallas profesionales de Philips con Android están optimizadas para aplicaciones nativas de Android y también puede instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Un nuevo sistema operativo Android garantiza que el software se mantenga seguro y con las especificaciones más recientes durante más tiempo.
Instala e inicia rápidamente cualquier aplicación incluso desde otro sitio y trabajando de forma remota. CMND & Deploy te permite agregar y actualizar tus propias aplicaciones y otras de la tienda de aplicación de la pantalla profesional Philips. Solo tienes que escanear el código QR, iniciar sesión en la tienda y hacer clic en la aplicación que deseas instalar. Entonces, la aplicación se descarga e inicia automáticamente.
Conecta módulos 4G/LTE fácilmente a tu pantalla profesional Philips. La ranura para mPCIe integrada permite que la pantalla se comunique con otros dispositivos que comparten la misma conectividad inalámbrica. Resulta extremadamente útil para instalar pantallas en ubicaciones como bancos o edificios gubernamentales, en los que no se puede realizar la conexión a la red local.
Asegúrese de que su pantalla profesional de Philips con Android muestra el contenido correcto, incluso cuando no está presente. Cuando reproduzca contenido a través del reproductor multimedia integrado, puede configurar la pantalla para que realice capturas de pantalla automáticas a intervalos regulares. Las capturas de pantalla se almacenan en la memoria interna de la pantalla y puede elegir recibirlas por correo electrónico.
Guarde y reproduzca contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional de Philips tiene una memoria interna que permite cargar medios en la pantalla para una ofrecer una reproducción instantánea. La memoria interna también funciona como caché para la transmisión en línea.
Imagen/pantalla
Conectividad
Comodidad
Sonido
Potencia eléctrica
Resolución de pantalla compatible
Dimensiones
Condiciones de funcionamiento
Aplicaciones multimedia
Reproductor interno
Accesorios
Varios
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