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Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Mantener la transmisión de tu contenido es fundamental para las exigentes aplicaciones comerciales. Aunque es poco probable que enfrentes un desastre de contenido, FailOver proporciona protección gracias a una revolucionaria tecnología que reproduce contenido respaldado en la pantalla en caso de que se produzca un error en el reproductor multimedia. FailOver se ejecuta automáticamente cuando falla la entrada principal. Solo selecciona una conexión de entrada principal y una conexión FailOver, y ya estarás listo para una protección instantánea.
La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.
Sistema de administración de contenidos gratuito y fácil de usar que trabaja exclusivamente con las pantallas de Philips Sigage para gestionar tu contenido de señalización digital. Con SmartCMS puedes crear y programar tu propio contenido más de 24 horas todos los días. Simplemente crea tu red, diseña tu contenido, programa tu lista de reproducción y estás listo para jugar.
Guarda y reproduce contenido con la memoria interna. Carga tus archivos multimedia en la pantalla y reproduce contenido de forma inmediata. También funciona como memoria caché del navegador interno cuando transmite contenidos en línea. Si la red falla, la memoria interna permite seguir transmitiendo el contenido, ya que reproduce una versión almacenada en caché, lo que garantiza que puedas seguir disfrutando tus archivos multimedia incluso cuando no hay conexión de red.
Con la ranura PCI integrada, podrás conectar un módulo Wi-Fi/Bluetooth o 4G LTE a fin de mejorar aun más la comunicación con la pantalla. La comunicación entre equipos también se ha mejorado, con numerosas configuraciones disponibles para que las utilicen los clientes, como la capacidad para ampliar las funciones del producto o el control de señales.
Con el sistema operativo Android integrado en la pantalla, puede trabajar con los sistemas operativos más desarrollados del planeta y guardar su propia aplicación directamente en la pantalla. O bien, elija entre la amplia biblioteca de aplicaciones Android y reproduzca contenido desde ella. Con el programador integrado, puede organizar sus aplicaciones y contenido en función de sus clientes y de la hora del día, y con la función de orientación automática, podrá mostrar el contenido en posición vertical u horizontal con solo girar la pantalla.
El contenido es lo más importante, y con la función de captura de pantalla automática, podrás asegurarte de que está actualizado y se reproduce en todo momento. Las capturas de pantalla se realizan durante el día y se almacenan en el servidor FTP. Desde ahí, se pueden visualizar en cualquier momento y lugar.
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