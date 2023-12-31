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    TV profesional

    43HFL3014/12

    Tome el control

    Vea más elementos con un televisor profesional independiente y económico. La solución CMND intuitiva facilita la implementación y administración de pantallas conectadas. Aproveche los beneficios de una instalación simple y rápida, y una página de bienvenida en pantalla que es fácil de programar.

    TV profesional

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    • Full HD de 1080p

    CMND & Control: mantenimiento sencillo de sus televisores

    CMND & Control permiten la configuración e instalación remota de sus televisores desde una ubicación central, sin necesidad de entrar a ninguna habitación. Actualice y administre todas sus pantallas con el mínimo esfuerzo, todo sin tener que molestar a sus invitados.

    Compatible con MyChoice. Solución integrada de pago para visualizar

    Ofrezca contenido de pago para visualizar en cualquier situación, desde un modelo completo de pago para acceder a todos los canales hasta contenido de primera calidad seleccionado. MyChoice es una solución integrada que permite a los espectadores acceder a los canales de pago para visualizar a través de un código o una tarjeta.

    Hágase notar. Marque la interfaz de usuario del televisor con su logotipo

    Su televisor profesional Philips ofrece una interfaz de usuario (UI) clara y fácil de explorar, que puede personalizar con su propia marca. Agregue fácilmente su logotipo o fondo personalizado al menú para aumentar la visibilidad de su marca.

    Clonación inicial de USB instantánea. Configure rápidamente los televisores Pro

    Permite copiar fácilmente todos los ajustes de programación y programación de canales de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza la uniformidad entre televisores y reduce de manera significativa el tiempo y los costos de instalación.

    Mapa de canales mixtos para combinar canales analógicos y digitales

    Una lista de canales integrada para canales digitales y analógicos. Esto permite que el huésped alterne sin problemas entre los canales analógicos y digitales.

    Reproducción automática mediante USB. Música, películas y más

    Comparta la diversión. Conecte su memoria USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música con el explorador de contenido en pantalla fácil de usar.

    Bajo consumo de energía

    Los televisores Philips están diseñados para minimizar el consumo de energía. Esto no solo reducirá el impacto ambiental, sino también los costos de operación.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      43  pulgadas
      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      108  cm
      Pantalla
      • LED Full HD
      • D-LED
      Resolución de pantalla
      1920x1080p
      Brillo
      250  cd/m²
      Ángulo de visión
      178º (H)/178º (V)

    • Sintonizador/recepción/transmisión

      TV digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (hasta 1080p60)
      Reproducción de video
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      TV analógico
      • PAL
      • SECAM

    • Características

      Facilidad de uso
      • Estilo de imagen
      • Estilo de sonido
      • Formato de imagen
      • Control de volumen independiente
      Servicios digitales
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletexto
      • Subtítulos
      Control local
      Palanca de mando

    • Funciones de hotelería

      Modo de hotel
      • Bloqueo de control de palanca de mando
      • Bloqueo del menú
      • Bloqueo del menú de instalación
      • Limitación de volumen
      Modo de prisión
      • modo de alta seguridad
      • Bloqueo de subtítulos/TXT/MHEG/USB/EPG
      Temporizador
      • Temporizador
      • Alarma del despertador
      • Activación en el canal
      • Sonidos para despertar
      Activar el control
      • Canal
      • Característica
      • Estilo de imagen
      • Formato de imagen
      • Estilo de sonido
      • Volumen
      • Idioma del menú
      Antirrobo
      • Protección antirrobo de la batería
      • Bloqueo Kensington
      Control de potencia
      Inicio rápido/verde
      Su marca
      • Logotipo de bienvenida
      • Pantalla de inicio personalizable
      Reloj
      • Botón de RC que brilla en la oscuridad
      • Reloj en pantalla
      Clonación y actualización del firmware
      • Clonación inicial instantánea
      • A través de USB/RF
      CMND & Control
      • Administración remota a través de RF
      • Administración de grupos de televisión
      • Editor de configuración sin conexión
      • Editor de canal sin conexión
      Control
      Bloquear actualización automática de canales
      Generación de ingresos
      MyChoice
      Idiomas
      Control del idioma para invitados
      Control remoto
      • Apto para correas de cables
      • Detección de batería baja
      • Bloqueo de la tapa de la batería del control remoto
      • Botón de reloj que brilla en la oscuridad
      Canales
      • Lista combinada
      • Editor de canal sin conexión

    • Funciones de atención médica

      Control
      • Control remoto múltiple
      • Compatible con control remoto para atención médica
      Comodidad
      • Salida de auriculares
      • El altavoz principal independiente se silencia
      • Detección de auriculares
      Seguridad
      • Aislamiento doble clase II
      • Ignífugo

    • Multimedia

      Compatibilidad con reproducción de video
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • WMV
      • HEVC
      • Recipientes: AVI, MKV
      Formatos de música compatibles
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hasta v9.2)
      Compatibilidad con formatos de subtítulos
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      Formatos de imagen compatibles
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Resolución de video en USB suplementaria
      hasta 1920 x 1080p a 60 Hz
      Conexiones multimedia
      USB

    • Audio

      Potencia de salida de sonido
      16 (2 de 8)  W
      Altavoces
      • 2,0
      • Sonido hacia abajo
      Funciones de sonido
      • AVL
      • Graves dinámicos
      • Incredible Surround
      • Dolby MS10

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      CA de 220 a 240 V; de 50 a 60 Hz
      Temperatura ambiente
      0 °C a 40 °C
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,3 W
      Clase de etiqueta energética
      D
      Potencia de etiqueta energética de la UE
      34  W
      Funciones de ahorro de energía
      • Modo ecológico
      • Temporizador de apagado automático
      Número de registro de EPREL
      345117

    • Accesorios

      Incluidas
      • Soporte de borde
      • 2 baterías AAA
      • Cable de alimentación
      • Folleto de garantía
      • Folleto legal y de seguridad
      • Control remoto 22AV1903A/12
      Opcional
      • Control remoto sencillo 22AV1601B/12
      • Control remoto para atención médica 22AV1604B/12
      • Control remoto de configuración 22AV9574A/12

    • Lado de conectividad

      Ranura de interfaz común
      CI+ 1.3.2
      Salida de auriculares
      Miniconector
      USB1
      USB 2,0

    • Conectividad posterior

      Euroconector
      • CVBS
      • RGB
      Entrada de audio DVI
      Miniconector
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      • ARC
      • HDMI 1.4
      Salida de audio digital
      Óptico
      Entrada VGA
      D-sub de 15 pines
      HDMI2
      HDMI 1.4

    • Mejoras de conectividad

      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reproducción con un solo toque
      • Modo de espera del sistema
      • Paso de control remoto
      • control de audio del sistema
      HDMI
      ARC (HDMI1)
      Euroconector
      Euroconector de encendido

    • Diseño

      Color
      Negro

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      970  mm
      Altura establecida
      563  mm
      Profundidad establecida
      78/84  mm
      Peso del producto
      7,2  kg
      Ancho establecido (con soporte)
      970  mm
      Altura establecida (con soporte)
      581  mm
      Profundidad establecida (con soporte)
      212  mm
      Peso del producto (+ soporte)
      7.3  kg
      Compatible con montaje en pared
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Baterías para control remoto
    • Control remoto
    • Folleto de garantía
    • Cable de alimentación
    • Soporte para mesa
    Badge-D2C

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    • La disponibilidad de las funciones dependerá de la implementación elegida por el integrador.
    • Consumo de energía en modo típico medido de acuerdo con IEC62087 Ed 2. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el televisor.
    • Este televisor contiene plomo solo en ciertos componentes o piezas en los que no existen alternativas tecnológicas de acuerdo con las cláusulas de exención existentes en virtud de la Directiva RoHS.

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