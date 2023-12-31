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  • Control flexible Control flexible Control flexible

    TV profesional

    50HFL4014/12

    Control flexible

    Sorpréndase y deléitese con un IPTV Full HD profesional. La administración central rentable, la instalación rápida y una interfaz de usuario personalizable permiten que sea una solución flexible. La calidad de imagen reconocida a nivel mundial de Philips siempre está presente.

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    Hágase notar. Marque la interfaz de usuario del televisor con su logotipo

    Su televisor profesional Philips ofrece una interfaz de usuario (IU) clara y fácil de explorar, que puede personalizar con su propia marca. Agregue fácilmente su logotipo y colores a la barra de búsqueda para aumentar la visibilidad de su marca.

    Compatible con MyChoice. Solución integrada de pago para visualizar

    Ofrezca contenido de pago para visualizar en cualquier situación, desde un modelo completo de pago para acceder a todos los canales hasta contenido de primera calidad seleccionado. MyChoice es una solución integrada que permite a los espectadores acceder a los canales de pago para visualizar a través de un código o una tarjeta.

    IPTV. Proporcione canales a través de IP. Instale su propia interfaz de usuario

    Proporcione canales a través de IP. Instale su propia interfaz de usuario (UI), que se puede almacenar en un servidor central y enviar al televisor a través de IP. Una vez que la interfaz de usuario está en el televisor, también se puede almacenar localmente. Disfrutará de la flexibilidad y la instalación rápida, ya sea personalizando sus televisores con sistema Pro de Philips o centralizando la administración del sistema.

    CMND & Control. Operar, actualizar, mantener

    Ejecute la red de visualización a través de una conexión local (LAN o RF). CMND & Control le permite realizar funciones esenciales, como controlar las entradas, actualizar el software y monitorear el estado de la pantalla. Ya sea que esté a cargo de un televisor o más.

    CMND & Create. Desarrolle y lance su propio contenido

    Tome el control de su contenido con CMND & Create. Una interfaz con la función de arrastrar y soltar facilita la publicación de su propio contenido, ya sea una tabla de ofertas diarias o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados garantizan que sus imágenes, textos y videos estarán listos en un abrir y cerrar de ojos.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      50  pulgadas
      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      126  cm
      Pantalla
      • LED Full HD
      • D-LED
      Resolución de pantalla
      1920x1080p
      Brillo
      250  cd/m²
      Ángulo de visión
      178º (H)/178º (V)

    • Sintonizador/recepción/transmisión

      TV digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (hasta 1080p60)
      TV analógico
      PAL
      Reproducción de IP
      • Multidifusión
      • Monodifusión

    • Características

      Facilidad de uso
      • Estilo de imagen
      • Estilo de sonido
      Servicios digitales
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletexto
      • HbbTV
      • Subtítulos
      Control local
      Palanca de mando

    • Funciones de hotelería

      Modo de hotel
      • Bloqueo de control de palanca de mando
      • Bloqueo del menú
      • Bloqueo del menú de instalación
      • Limitación de volumen
      Modo de prisión
      • modo de alta seguridad
      • Bloqueo de subtítulos/TXT/MHEG/USB/EPG
      Temporizador
      • Temporizador
      • Alarma del despertador
      • Activación en el canal
      • Sonidos para despertar
      Activar el control
      • Canal
      • Característica
      • Formato de imagen
      • Volumen
      • Estilo de imagen
      Control de potencia
      • Modo de inicio rápido
      • Encendido automático
      • WoLAN
      Aplicaciones
      YouTube
      Su marca
      • Pantalla de inicio personalizable
      • Nombre de ubicación (ID de GeoNames)
      • CMND & Create
      • Panel personalizable (HTML)
      • Logotipo de bienvenida
      Reloj
      • Reloj en pantalla
      • Reloj externo opcional
      Clonación y actualización del firmware
      • Clonación inicial instantánea
      • A través de USB/RF/IP
      CMND & Control
      • Editor de canal sin conexión
      • Editor de configuración sin conexión
      • Administración remota a través de IP/RF
      • CMND & Create
      • Administración de grupos de televisión
      Control
      • API JSON para control de TV-JAPIT
      • Protocolo Serial Xpress
      DRM interactivo
      • VSecure
      • Transmisión fluida de PlayReady
      Generación de ingresos
      MyChoice
      Idiomas
      Control del idioma para invitados
      Control remoto
      • Detección de batería baja
      • Bloqueo de la tapa de la batería del control remoto
      • Botón de reloj que brilla en la oscuridad
      CMND & Check-In
      • Nombre de huésped
      • Idioma del huésped

    • Funciones de atención médica

      Control
      • Control remoto múltiple
      • Compatible con control remoto para atención médica
      • Compatible con el sistema de llamada a enfermería
      Comodidad
      • Salida de auriculares
      • El altavoz principal independiente se silencia
      • Detección de auriculares
      Seguridad
      • Aislamiento doble clase II
      • Ignífugo

    • Multimedia

      Compatibilidad con reproducción de video
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Recipientes: AVI, MKV
      • VP9
      Formatos de música compatibles
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hasta v9.2)
      • WMA-PRO (v9 y v10)
      Compatibilidad con formatos de subtítulos
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      Formatos de imagen compatibles
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF
      Resolución de video en USB suplementaria
      hasta 1920 x 1080p a 60 Hz

    • Audio

      Potencia de salida de sonido
      16 (2 de 8)  W
      Salida de altavoz para baño
      1,5 W Mono 8 ohm
      Altavoces
      • 2,0
      • Sonido hacia abajo
      Funciones de sonido
      • DTS-HD
      • Compatible con Dolby Atmos
      • Dolby MS12D
      • AVL
      • Incredible Surround

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      CA de 220 a 240 V; de 50 a 60 Hz
      Temperatura ambiente
      0 °C a 40 °C
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,3 W
      Clase de etiqueta energética
      E
      Potencia de etiqueta energética de la UE
      48  W
      Funciones de ahorro de energía
      Modo ecológico
      Número de registro de EPREL
      345167

    • Accesorios

      Incluidas
      • Soporte de borde
      • Control remoto 22AV1904A/12
      • 2 baterías AAA
      • Cable de alimentación
      • Folleto de garantía
      • Folleto legal y de seguridad
      Opcional
      • Control remoto sencillo 22AV1601B/12
      • Control remoto para atención médica 22AV1604B/12
      • Reloj externo 22AV1860A/12
      • Módem de cable DOCSIS 22AV1970A
      • Control remoto de configuración 22AV9574A/12

    • Lado de conectividad

      Ranura de interfaz común
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Salida de auriculares
      Miniconector
      USB1
      USB 2,0

    • Conectividad posterior

      Salida de altavoz para baño
      Miniconector
      Control externo
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      Salida de audio digital
      Óptico
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      HDMI2
      HDMI 1.4
      USB2
      USB 2,0

    • Mejoras de conectividad

      RJ48
      • Entrada/salida IR
      • Interfaz Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reproducción con un solo toque
      • Modo de espera del sistema
      • Paso de control remoto
      • control de audio del sistema
      LAN
      Wake up on LAN
      HDMI
      • MHL 2.0 (HDMI1)
      • ARC (HDMI2)

    • Diseño

      Color
      Negro

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      1128  mm
      Altura establecida
      655  mm
      Profundidad establecida
      82/86  mm
      Peso del producto
      11.3  kg
      Ancho establecido (con soporte)
      1128  mm
      Altura establecida (con soporte)
      715  mm
      Profundidad establecida (con soporte)
      214,5  mm
      Peso del producto (+ soporte)
      11.6  kg
      Compatible con montaje en pared
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Baterías para control remoto
    • Control remoto
    • Folleto de garantía
    • Cable de alimentación
    • Soporte para mesa
    Badge-D2C

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    • La disponibilidad de las funciones dependerá de la implementación elegida por el integrador.
    • Philips no garantiza la disponibilidad ni la continuidad del funcionamiento correcto de las aplicaciones.
    • Consumo de energía en modo típico medido de acuerdo con IEC62087 Ed 2. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el televisor.
    • Este televisor contiene plomo solo en ciertos componentes o piezas en los que no existen alternativas tecnológicas de acuerdo con las cláusulas de exención existentes en virtud de la Directiva RoHS.

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