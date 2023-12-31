Otros elementos de la caja
- Baterías para control remoto
- Control remoto
- Folleto de garantía
- Cable de alimentación
- Soporte para mesa
50HFL4014/12
Control flexible
Sorpréndase y deléitese con un IPTV Full HD profesional. La administración central rentable, la instalación rápida y una interfaz de usuario personalizable permiten que sea una solución flexible. La calidad de imagen reconocida a nivel mundial de Philips siempre está presente.
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Su televisor profesional Philips ofrece una interfaz de usuario (IU) clara y fácil de explorar, que puede personalizar con su propia marca. Agregue fácilmente su logotipo y colores a la barra de búsqueda para aumentar la visibilidad de su marca.
Ofrezca contenido de pago para visualizar en cualquier situación, desde un modelo completo de pago para acceder a todos los canales hasta contenido de primera calidad seleccionado. MyChoice es una solución integrada que permite a los espectadores acceder a los canales de pago para visualizar a través de un código o una tarjeta.
Proporcione canales a través de IP. Instale su propia interfaz de usuario (UI), que se puede almacenar en un servidor central y enviar al televisor a través de IP. Una vez que la interfaz de usuario está en el televisor, también se puede almacenar localmente. Disfrutará de la flexibilidad y la instalación rápida, ya sea personalizando sus televisores con sistema Pro de Philips o centralizando la administración del sistema.
Ejecute la red de visualización a través de una conexión local (LAN o RF). CMND & Control le permite realizar funciones esenciales, como controlar las entradas, actualizar el software y monitorear el estado de la pantalla. Ya sea que esté a cargo de un televisor o más.
Tome el control de su contenido con CMND & Create. Una interfaz con la función de arrastrar y soltar facilita la publicación de su propio contenido, ya sea una tabla de ofertas diarias o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados garantizan que sus imágenes, textos y videos estarán listos en un abrir y cerrar de ojos.
Imagen/pantalla
Sintonizador/recepción/transmisión
Características
Funciones de hotelería
Funciones de atención médica
Multimedia
Audio
Potencia eléctrica
Accesorios
Lado de conectividad
Conectividad posterior
Mejoras de conectividad
Diseño
Dimensiones
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