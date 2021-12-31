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  • Un paso adelante Un paso adelante Un paso adelante

    TV profesional

    65HFL6014U/12

    Un paso adelante

    Con este potente TV Profesional Philips, la calidad de imagen vívida es solo el comienzo. Chromecast integrado y fácil acceso a Google Play Store le dan ventaja cuando se trata de atraer a los huéspedes.

    TV profesional

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    Un paso adelante

    con Chromecast integrado

    • MediaSuite de 65"
    • con tecnología Android™

    Actualizaciones de Android. Siempre la funcionalidad más reciente

    Los televisores profesionales de Philips con Android son rápidos, versátiles y fáciles de explorar. Los televisores están optimizados para aplicaciones nativas de Android y también puede instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Las actualizaciones automáticas garantizan que las aplicaciones se mantengan actualizadas.

    Chromecast integrado. Transmita contenido a la pantalla grande

    Permita la transmisión inalámbrica sencilla de películas, presentaciones y más desde dispositivos inteligentes (teléfonos, laptops, tablets) en su televisor profesional para la asistencia médica de Philips con tecnología Android. Chromecast es asequible, no requiere hardware adicional y es seguro para uso profesional. Los usuarios simplemente tocan el ícono de Chromecast en su dispositivo inteligente para comenzar a transmitir contenido desde miles de aplicaciones habilitadas para transmisión; su dispositivo inteligente se convierte en el control remoto.

    Google Play Store. Encuéntrelo. Mírelo. Reprodúzcalo o juéguelo

    Con acceso con un solo toque a Google Play Store, es fácil agregar aplicaciones, juegos, música, películas y mucho más a su televisor profesional de Philips.

    Hágase notar. Marque la interfaz de usuario del televisor con su logotipo

    Su televisor profesional Philips ofrece una interfaz de usuario (IU) clara y fácil de explorar, que puede personalizar con su propia marca. Agregue fácilmente su logotipo y colores a la barra de búsqueda para aumentar la visibilidad de su marca.

    Análisis a bordo. Obtenga estadísticas sobre lo que se está viendo

    Desde cadenas hoteleras hasta bares deportivos, supervise el uso de cada TV Profesional Philips con Android en su flota. Descubra con qué frecuencia se ven canales específicos. Evalúe la efectividad de su publicidad. Obtenga la información que necesita para gestionar los costos de manera eficaz, con fácil acceso a los datos de tiempo de pantalla.

    AppControl. Instale y administre aplicaciones de forma remota y segura

    Controle completamente y de forma centralizada las aplicaciones instaladas en sus televisores profesionales de Philips. AppControl le permite instalar, eliminar y administrar aplicaciones en televisores seleccionadas o en toda su red. Esto le permite ofrecer experiencias personalizadas a sus clientes y huéspedes, sin importar cuántos televisores vaya a administrar.

    CMND & Control. Operar, actualizar, mantener

    Ejecute la red de visualización a través de una conexión local (LAN o RF). CMND & Control le permite realizar funciones esenciales, como controlar las entradas, actualizar el software y monitorear el estado de la pantalla. Ya sea que esté a cargo de un televisor o más.

    CMND & Check-in. Personalice cada experiencia

    Logre que los visitantes se sientan bienvenidos. CMND & Check-in le permiten usar información individual, como nombre e idioma hablado, para crear una experiencia personalizada. Ya sea que agregue toques especiales para los huéspedes del hotel, optimice el proceso de facturación u ofrezca paquetes de varios canales.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      65  pulgadas
      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      164  cm
      Pantalla
      LED 4K Ultra HD
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160p
      Brillo
      370  cd/m²
      Ángulo de visión
      178º (H)/178º (V)

    • Resolución de pantalla compatible

      Sintonizador
      • Otros: hasta 1920 x 1080p a 60 Hz
      • T2 HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
      USB, LAN
      • HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
      • Otros: hasta 1920 x 1080p a 60 Hz
      HDMI 1/2
      Hasta 3840 x 2160p a 60 Hz
      HDMI 3
      Hasta 3840 x 2160p a 30 Hz

    • Sintonizador/recepción/transmisión

      TV digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (hasta 2160p60)
      TV analógico
      PAL
      Reproducción de IP
      • Multidifusión
      • Monodifusión
      • Canales de la aplicación OTT

    • Android TV

      OS
      Android™ 7.0 (Nougat)
      Tamaño de la memoria (flash)
      16 GB*

    • Características

      Facilidad de uso
      • Estilo de imagen
      • Estilo de sonido
      Servicios digitales
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletexto
      • HbbTV
      • Subtítulos
      Control local
      Palanca de mando

    • Funciones de hotelería

      Modo de hotel
      • Bloqueo de control de palanca de mando
      • Bloqueo del menú
      • Bloqueo del menú de instalación
      • Limitación de volumen
      Modo de prisión
      • modo de alta seguridad
      • Bloqueo de subtítulos/TXT/MHEG/USB/EPG
      Temporizador
      • Temporizador
      • Alarma del despertador
      • Activación en el canal
      • Sonidos para despertar
      Activar el control
      • Canal
      • Característica
      • Formato de imagen
      • Volumen
      • Estilo de imagen
      Control de potencia
      • Modo de inicio rápido
      • Encendido automático
      • WoLAN
      • WoWLAN
      Aplicaciones
      • Google Play Store
      • Aplicaciones basadas en la nube
      • AppControl
      Su marca
      • Pantalla de inicio personalizable
      • Aplicación de bienvenida personalizable
      • Nombre de ubicación (ID de GeoNames)
      • CMND & Create
      • Panel personalizado (HTML y APK)
      Reloj
      • Reloj en modo de espera
      • Reloj en pantalla
      • Reloj externo opcional
      Clonación y actualización del firmware
      • Clonación inicial instantánea
      • A través de USB/RF/IP
      CMND & Control
      • Editor de canal sin conexión
      • Editor de configuración sin conexión
      • Administración remota a través de IP/RF
      • CMND & Create
      • Administración de grupos de televisión
      Control
      • Control de Android TV nativo JEDI
      • API JSON para control de TV-JAPIT
      • Protocolo Serial Xpress
      Servicios integrados
      Pronóstico meteorológico de 5 días
      DRM interactivo
      • VSecure
      • Transmisión fluida de PlayReady
      • Securemedia
      Generación de ingresos
      MyChoice
      Idiomas
      Control del idioma para invitados
      Control remoto
      • Detección de batería baja
      • Bloqueo de la tapa de la batería del control remoto
      • Botón de reloj que brilla en la oscuridad
      Canales
      • Lista combinada
      • Listas temáticas
      CMND & Check-In
      • Nombre de huésped
      • Idioma del huésped
      • Mensajes
      • Bill on TV
      • Compra exprés
      Uso compartido
      • Chromecast Ultra integrado
      • Uso compartido seguro
      • Uso compartido administrado por red

    • Funciones de atención médica

      Control
      • Control remoto múltiple
      • Compatible con control remoto para atención médica
      • Compatible con el sistema de llamada a enfermería
      Comodidad
      • Salida de auriculares
      • El altavoz principal independiente se silencia
      Seguridad
      • Aislamiento doble clase II
      • Ignífugo

    • Multimedia

      Compatibilidad con reproducción de video
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Recipientes: AVI, MKV
      • VP9
      Formatos de música compatibles
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hasta v9.2)
      • WMA-PRO (v9 y v10)
      Compatibilidad con formatos de subtítulos
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      Formatos de imagen compatibles
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF

    • Audio

      Potencia de salida de sonido
      20 (2 x 10)  W
      Salida de altavoz para baño
      1,5 W Mono 8 ohm
      Altavoces
      • 2,0
      • Sonido hacia abajo
      Funciones de sonido
      • DTS-HD
      • Compatible con Dolby Atmos
      • Dolby MS12D
      • AC-4
      • DTS Studio Sound

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      CA de 220 a 240 V; de 50 a 60 Hz
      Temperatura ambiente
      0 °C a 40 °C
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,3 W
      Clase de etiqueta energética
      G
      Potencia de etiqueta energética de la UE
      105  W
      Funciones de ahorro de energía
      Modo ecológico
      Número de registro de EPREL
      421974

    • Accesorios

      Incluidas
      • Control remoto 22AV1905A/12
      • 2 baterías AAA
      • Cable de alimentación
      • Folleto de garantía
      • Folleto legal y de seguridad
      • Soporte de borde
      Opcional
      • Control remoto 22AV1904A/12
      • Control remoto sencillo 22AV1601B/12
      • Control remoto para atención médica 22AV1604B/12
      • Reloj externo 22AV1860A/12
      • Módem de cable DOCSIS 22AV1970A
      • Control remoto de configuración 22AV9574A/12

    • Conectividad inalámbrica

      LAN inalámbrico
      • 802.11 ac
      • Wi-Fi Direct

    • Conectividad inferior

      Antena
      IEC-75
      Salida de audio digital
      Óptico
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      Entrada VGA
      • D-sub de 15 pines
      • Entrada de audio
      HDMI3
      HDMI 2.0 con HDCP 2.2
      USB3
      USB 2.0

    • Lado de conectividad

      USB2
      USB 3.0
      Ranura de interfaz común
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      HDMI 2.0 con HDCP 2.2
      HDMI2
      HDMI 2.0 con HDCP 2.2
      Salida de auriculares
      Miniconector
      USB1
      USB 2,0

    • Conectividad posterior

      Salida de altavoz para baño
      Miniconector
      Alimentación externa
      12 V, máx. 1,5 A
      Control externo
      RJ-48

    • Mejoras de conectividad

      RJ48
      • Entrada/salida IR
      • Interfaz Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reproducción con un solo toque
      • Modo de espera del sistema
      • Paso de control remoto
      • control de audio del sistema
      LAN
      Wake up on LAN
      HDMI
      • ARC (todos los puertos)
      • MHL 2.0 (HDMI1)

    • Diseño

      Color
      Plata

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      1462  mm
      Altura establecida
      842  mm
      Profundidad establecida
      71/87  mm
      Peso del producto
      24.5  kg
      Ancho establecido (con soporte)
      1462  mm
      Altura establecida (con soporte)
      906  mm
      Profundidad establecida (con soporte)
      279  mm
      Peso del producto (+ soporte)
      25,2  kg
      Compatible con montaje en pared
      • M6
      • 400 x 200 mm

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Baterías para control remoto
    • Control remoto
    • Folleto de garantía
    • Cable de alimentación
    • Soporte para mesa
    Badge-D2C

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    • La disponibilidad de las funciones dependerá de la implementación elegida por el integrador.
    • Philips no garantiza la disponibilidad ni la continuidad del funcionamiento correcto de las aplicaciones.
    • La memoria disponible real puede ser menor debido a la configuración previa del dispositivo
    • Consumo de energía en modo típico medido de acuerdo con IEC62087 Ed 2. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el televisor.
    • Este televisor contiene plomo solo en ciertos componentes o piezas en los que no existen alternativas tecnológicas de acuerdo con las cláusulas de exención existentes en virtud de la Directiva RoHS.
    • Android, Google Play y Chromecast son marcas comerciales de Google LLC

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