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    Signage Solutions Pantalla E-Line

    75BDL4052E/02

    Pantalla interactiva para la educación

    Inspire la colaboración. Maximice el compromiso. Esta pantalla táctil E-Line de Philips de primera calidad funciona con Android y cuenta con software educativo mejorado y compatibilidad de programas, 20 puntos de contacto y un cristal antirreflejo reforzado.

    Signage Solutions Pantalla E-Line

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    Pantalla interactiva para la educación

    Con tecnología multitáctil

    • 75"
    • Con tecnología Android
    • Multitáctil
    La ranura OPS permite la integración de una PC sin cableado

    La ranura OPS permite la integración de una PC sin cableado

    Integre una PC de potencia completa o un módulo CRD50 con Android directamente en su pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesita para ejecutar su solución de ingreso en ranura, incluida una alimentación.

    Tecnología multitáctil capaz de 20 puntos táctiles

    Cree una experiencia interactiva memorable con hasta 20 puntos táctiles al mismo tiempo. Perfecta para aplicaciones colaborativas y competitivas, esta pantalla conecta a su audiencia con cualquier contenido, lo que la hace ideal para entornos educativos, públicos, corporativos, hoteleros y minoristas. El panel táctil cumple con HID, por lo que proporciona un verdadero funcionamiento Plug & Play.

    Modo de pizarra incorporado

    Inspire una colaboración ágil con el modo pizarra. Simplemente active esta función para convertir su pantalla en un lienzo en blanco sobre el cual pueden dibujar varios usuarios a mano o con marcadores de pantalla dedicados. Todo en la pantalla se puede capturar para imprimir o compartir archivos fácilmente.

    Compartir pantalla inalámbrica y colaboración avanzada

    Muestra cuatro programas en una pantalla. El uso compartido inalámbrico de pantalla le permite conectar varios dispositivos al mismo tiempo para cambiar de contenido rápidamente cuando lo necesite. Use su red Wi-Fi existente para conectar dispositivos de forma instantánea y segura, o bien utilice nuestros dispositivos de protección de interacción HDMI opcionales para transmitir directamente a la pantalla sin necesidad de conectarse a su red segura/protegida.

    Android: Ejecute su propia aplicación o elija su aplicación favorita para ejecutar

    Gracias a que el sistema operativo Android está integrado en la pantalla, puede trabajar con el sistema operativo más desarrollado del planeta y guardar su propia aplicación directamente en la pantalla, o bien elija de entre la gran biblioteca de aplicaciones Android y reproduzca contenido desde allí. Con el programador integrado, puede organizar las aplicaciones y el contenido en franjas horarias según el cliente y la hora del día, y con la función de orientación automática, mostrar el contenido en formato vertical u horizontal es tan sencillo como girar la pantalla.

    Superficie de visualización

    Antirreflejo, antirreflectante y antihuellas dactilares, dureza de 7 MoH.

    Únete a la tendencia de obtener resultados revolucionarios

    Desbloquee el potencial, la versatilidad y la inteligencia dentro de sus pantallas Philips E-Line de forma remota con Wave. Esta revolucionaria plataforma en la nube permite tener completamente el control, con una instalación y una configuración simplificadas, monitoreo y control de pantallas, actualización del firmware, administración de listas de reproducción y configuración de programas de alimentación. Todo esto le permite ahorrar tiempo, energía y ayudar con el impacto medioambiental.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      189.3  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      74.5  pulgadas
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160
      Tamaño del píxel
      0.4296 x 0.4296 mm
      Resolución óptima
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Colores de la pantalla
      1070 millones de colores
      Brillo (después del vidrio)
      380  cd/m²
      Brillo (antes del vidrio)
      410  cd/m²
      Relación de contraste (típica)
      1200:1
      Relación de contraste dinámico
      500.000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Filtro de peine 3D
      • Desentrelazado con compensación de movimiento
      • Escaneo progresivo
      • Desentrelazado de 3D MA
      • Realce de contraste dinámico
      Tecnología de panel
      ADS
      Sistema operativo
      Android 11
      Resolución de la interfaz de usuario del sistema operativo
      3840 x 2160 a 60 Hz

    • Conectividad

      Salida de audio
      Miniconector de 3,5 mm (x1)
      Entrada de video
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x3)
      • USB 3.0 (x3)
      • USB-C (hasta 65 W)
      Entrada de audio
      Miniconector de 3,5 mm (x1)
      Otras conexiones
      • OPS
      • micro SD
      • USB-B (x3)
      Salida de video
      HDMI 2.0 (x1)
      Control externo
      • Conector IR (entrada/salida) de 3,5 mm
      • RJ45
      • Conector de 2,5 mm RS232C (entrada/salida)

    • Comodidad

      Ubicación
      Horizontal (18/7)
      Funciones de protección de pantalla
      Desviación de píxeles, brillo bajo
      Control del teclado
      Bloqueable
      Señal del control remoto
      Bloqueable
      Bucle transversal de señal
      • RS232
      • Bucle transversal IR
      Facilidad de instalación
      • Inserto inteligente
      • Salida de AC
      Otra conveniencia
      Manijas de transporte
      Red controlable
      • RS232
      • RJ45

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 15 W

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      100 ~ 240 VCA, 50/60 Hz
      Consumo (típico)
      190  W
      Consumo (máx.)
      450 W
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,5 W
      Funciones de ahorro de energía
      Potencia inteligente
      Clase de etiqueta energética
      G

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos de computadora
      • 640 x 350, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 848 x 480, 60 Hz
      • 960x720, 75 Hz
      • 1024x768, 60.70 Hz
      • 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 900, 66 Hz
      • 1280 x 720, 60.70 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz
      • 1280 x 800, 60.75 Hz
      • 1280 x 960, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1400 x 1050, 60, 75 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      Formatos de video
      • 480p, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 50, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Dimensiones

      Montaje de inserción inteligente
      100 x 100 mm, 6xM4L6
      Ancho establecido
      1715.5  mm
      Altura establecida
      1007.6  mm
      Peso
      55.85  kg
      Profundidad establecida
      101,5 mm (D_máx)/79,2 mm (D_montaje en pared)  mm
      Ancho establecido (en pulgadas)
      67,54  pulgadas
      Altura establecida (pulgadas)
      39.67  pulgadas
      Montaje en pared
      600 x 400 mm, M8
      Profundidad establecida (en pulgadas)
      3.99(D_Max)/3.12(D_Wallmount)  pulgadas
      Ancho del bisel
      17,8 mm (sup.) x 31,7 mm (inf.)

    • Peso

      Producto con empaque (kg)
      67.7  kg
      Producto con empaque (lb)
      149.25  lb
      Producto sin soporte (kg)
      55.85  kg
      Producto sin soporte (lb)
      123.13  lb

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Margen de temperaturas (funcionamiento)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  hora(s)
      Margen de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60  °C
      Rango de humedad (funcionamiento) [RH]
      20 - 80 % (sin condensación)
      Rango de humedad (almacenamiento) [RH]
      5 - 95 % (sin condensación)

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de video USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      Imagen de reproducción USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Audio de reproducción USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Reproductor interno

      CPU
      MTK 9970A
      Memoria
      8 GB
      Almacenamiento
      32 GB de eMMc
      Wi-Fi
      2G/5G/6G 2T2R

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Tela de limpieza (x1)
      • Cable de alimentación de CA
      • Cubierta del interruptor de CA
      • Clip para cables (x3)
      • Cable DVI-I (1,8 m) (x1)
      • Cable HDMI (3 m) (x1)
      • Cable del sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Logotipo de Philips (x1)
      • Guía de inicio rápido (x1)
      • Control remoto y baterías AAA
      • Cable RS232
      • Cable RS232 en cadena tipo Daisy (x1)
      • Lápiz táctil (x2)
      • Cable USB A a B (3 m) (x1)
      • Cubierta y tornillos USB
      Accesorios opcionales
      Dispositivos de protección de interacción

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Árabe
      • Neerlandés
      • Danés
      • Español
      • Francés
      • Finlandés
      • Alemán
      • Italiano
      • Japonés
      • Noruego
      • Polaco
      • Portugués
      • Ruso
      • Español
      • Sueco
      • Chino simplificado
      • Turco
      • Chino tradicional
      Garantía
      Garantía de 5 años
      Aprobaciones regulatorias
      • CE
      • FCC, clase A
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • Interactividad

      Tecnología multitáctil
      Contacto infrarrojo sin espacio
      Puntos de contacto
      20 puntos de contacto simultáneos
      Plug & Play
      Compatible con HID
      Vidrio de protección
      • Antirreflejo
      • Filtro de luz azul
      • Vidrio templado de seguridad, 7MOHS

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Accesorios opcionales: dispositivos de protección de interacción
    Badge-D2C

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