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  • Conectividad más inteligente Conectividad más inteligente Conectividad más inteligente

    TV profesional

    75HFL6114U/12

    Conectividad más inteligente

    Diseñado para un mundo acelerado, MediaSuite cuenta con conectividad avanzada y configuraciones versátiles. Chromecast integrado hace que la transmisión sea rápida y sencilla, mientras que Android™ y Google Play Store ofrecen infinitas posibilidades.

    TV profesional

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    Conectividad más inteligente

    con Chromecast integrado y Netflix

    • MediaSuite de 75"
    • con tecnología Android™

    Las actualizaciones de Android proporcionan la funcionalidad más reciente

    Las pantallas profesionales de Philips con Android son rápidas, versátiles y fáciles de explorar. Las pantallas están optimizadas para aplicaciones nativas de Android y también puede instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Las actualizaciones automáticas garantizan que las aplicaciones se mantengan actualizadas.

    Chromecast™ integrado para compartir contenido fácilmente

    Permita la transmisión inalámbrica instantánea y segura de películas, presentaciones y más desde dispositivos inteligentes (teléfonos, laptops, tablets) en una resolución de hasta 4K. Chromecast es asequible, no requiere hardware adicional y es seguro para uso profesional. Los usuarios simplemente tocan el ícono de Chromecast en su dispositivo inteligente para comenzar a transmitir contenido desde miles de aplicaciones habilitadas para difusión; su dispositivo inteligente se convierte en el control remoto.

    Acceso a Google Play Store para aplicaciones y medios

    El acceso total a Google Play Store facilita la incorporación de aplicaciones, juegos, música, películas y mucho más a su pantalla profesional de Philips. A diario, se agregan nuevas herramientas comerciales y opciones de entretenimiento al catálogo, lo que garantiza que siempre tenga acceso a las últimas tendencias del mundo.

    Interfaz de usuario personalizable para logotipos y colores personalizados

    Philips MediaSuite cuenta con una interfaz de usuario (UI) clara y fácil de navegar que se puede personalizar con su propia marca. Agregue fácilmente su logotipo y colores a la barra de búsqueda para aumentar la presencia de su marca.

    Analytics On-board proporciona estadísticas de uso

    Desde cadenas hoteleras hasta bares deportivos, supervise el uso de cada televisor Philips MediaSuite con Android en su flota. Descubra con qué frecuencia se ven canales específicos. Evalúe la efectividad de su publicidad. Obtenga la información que necesita para gestionar los costos de manera eficaz, con fácil acceso a los datos de tiempo de pantalla. Realice encuestas de satisfacción del cliente al instante para obtener valiosos comentarios de los huéspedes.

    Instale y administre aplicaciones de forma remota con AppControl

    Controle completamente y de forma centralizada las aplicaciones instaladas en las pantallas profesionales de Philips. AppControl le permite instalar, eliminar y administrar aplicaciones en pantallas seleccionadas o en toda su red para que pueda ofrecer experiencias personalizadas a sus clientes y huéspedes, sin importar cuántas pantallas esté administrando.

    Opere, monitoree y mantenga a través de CMND & Control

    Ejecute la red de visualización a través de una conexión local (LAN o RF). CMND & Control le permite realizar funciones esenciales, como actualizar el software y la configuración, así como monitorear el estado de la pantalla. Ya sea que esté a cargo de un televisor o más, CMND & Control facilita la administración de su flota.

    Cree experiencias personalizadas con CMND & Check-In

    Logre que los visitantes se sientan bienvenidos. CMND & Check-in le permiten usar información individual, como nombre e idioma hablado, para crear una experiencia personalizada. Ya sea que agregue toques especiales para los huéspedes del hotel, optimice el proceso de facturación u ofrezca paquetes de varios canales

    Netflix integrado con botón remoto dedicado

    El acceso a Netflix integrado permite que ver las últimas películas y programas desde su cuenta sea más fácil, rápido y cómodo. No hay necesidad de utilizar ningún reproductor externo ni televisión satelital, lo que ayuda a mantener bajos los costos operativos y facilita las instalaciones, a la vez que mantiene una apariencia moderna para su establecimiento. Un botón dedicado de Netflix en el control remoto proporciona acceso instantáneo para una facilidad de uso eficiente. Se aplican términos y condiciones para la activación de Netflix.

    El Asistente de Google permite un control más rápido e inteligente

    El control por voz y las respuestas más rápidas están aquí con el control remoto opcional con Asistente de Google (22AV2025B/00). Abra YouTube. Suba el volumen. Reproduzca sus canciones favoritas y obtenga toda la información que necesita, como actualizaciones del clima, cosas que hacer e, incluso, traducciones de voz en un instante. Con el Asistente de Google, las posibilidades son infinitas.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      75  pulgadas
      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      189  cm
      Pantalla
      LED 4K Ultra HD
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160p
      Brillo
      380  cd/m²

    • Resolución de pantalla compatible

      Sintonizador
      • Otros: hasta 1920 x 1080p a 60 Hz
      • T2 HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
      USB, LAN
      • HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
      • Otros: hasta 1920 x 1080p a 60 Hz
      HDMI 1/2
      Hasta 3840 x 2160p a 60 Hz
      HDMI 3
      Hasta 3840 x 2160p a 30 Hz

    • Sintonizador/recepción/transmisión

      TV digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (hasta 2160p60)
      TV analógico
      PAL
      Reproducción de IP
      • Multidifusión
      • Monodifusión
      • HLS
      • Canales de la aplicación OTT

    • Android TV

      OS
      Android TV™ 9 (Pie)
      Aplicaciones preinstaladas
      • Netflix*
      • YouTube
      • Google Play Store*
      • Google Play Movies
      • Google Play Games
      • YouTube Music
      Tamaño de la memoria (flash)
      16 GB*

    • Funciones de hotelería

      Modo de hotel
      • Active el control de configuración
      • Limitación de volumen
      • Bloqueo del menú de instalación
      • Bloqueo del menú
      • Bloqueo de control de palanca de mando
      • Modo de prisión
      Control de potencia
      • Modo de inicio rápido
      • Encendido automático
      • Apagado automático
      Su marca
      • Pantalla de inicio personalizable
      • Aplicación de bienvenida personalizable
      • Nombre de ubicación (ID de GeoNames)
      • CMND & Create
      • Panel personalizado (HTML y APK)
      CMND & Control
      • Editor de canal sin conexión
      • Editor de configuración sin conexión
      • Administración remota a través de IP/RF
      • Administración de grupos de televisión
      • Actualizaciones locales a través de USB
      • Clonación inicial instantánea
      Control
      • AppControl
      • Control de Android TV nativo JEDI
      • API JSON para control de TV-JAPIT
      • Protocolo Serial Xpress
      • Crestron conectado
      • Palanca de mando
      DRM interactivo
      • VSecure
      • Transmisión fluida de PlayReady
      • Securemedia
      Generación de ingresos
      MyChoice
      Control remoto
      • Detección de batería baja
      • Bloqueo de la tapa de la batería del control remoto
      • Botón de reloj que brilla en la oscuridad
      CMND & Check-In
      • Nombre de huésped
      • Idioma del huésped
      • Mensajes
      • Bill on TV
      • Compra exprés
      Uso compartido
      • Chromecast Ultra integrado
      • Uso compartido seguro
      • Uso compartido administrado por red
      Comodidad
      • Asistente de Google*
      • Inicio de sesión en la cuenta de Google
      • Pronóstico meteorológico
      • >40 idiomas de menú compatibles
      • Reloj en modo APAGADO
      • Televisión temática
      • Alarma del despertador
      • Temporizador

    • Funciones de atención médica

      Control
      • Control remoto múltiple
      • Compatible con el sistema de llamada a enfermería
      Comodidad
      • Intercomunicador
      • El altavoz principal independiente se silencia
      Seguridad
      • Aislamiento doble clase II
      • Ignífugo

    • Multimedia

      Compatibilidad con reproducción de video
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Recipientes: AVI, MKV
      • VP9
      Formatos de música compatibles
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hasta v9.2)
      • WMA-PRO (v9 y v10)
      Compatibilidad con formatos de subtítulos
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      Formatos de imagen compatibles
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF

    • Audio

      Potencia de salida de sonido
      20 (2 x 10)  W
      Salida de altavoz para baño
      1,5 W Mono 8 ohm
      Altavoces
      • 2,0
      • Sonido hacia abajo
      Funciones de sonido
      • DTS-HD
      • Compatible con Dolby Atmos
      • Dolby MS12D
      • AC-4
      • DTS Studio Sound

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      CA de 220 a 240 V; de 50 a 60 Hz
      Temperatura ambiente
      0 °C a 40 °C
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,3 W
      Clase de etiqueta energética
      F
      Potencia de etiqueta energética de la UE
      112  W
      Funciones de ahorro de energía
      Modo ecológico
      Número de registro de EPREL
      355587

    • Accesorios

      Incluidas
      • Soporte de mesa
      • Control remoto 22AV1905B/00
      • 2 baterías AAA
      • Cable de alimentación
      • Folleto de garantía
      • Folleto legal y de seguridad
      Opcional
      • Control remoto de voz 22AV2025B/00
      • Control remoto de dígitos 22AV2005B/00
      • Control remoto sencillo 22AV1601B/12
      • Control remoto para atención médica 22AV1604B/12
      • Reloj externo 22AV1860A/12
      • Módem de cable DOCSIS 22AV1970A
      • Control remoto de configuración 22AV9574A/12

    • Conectividad inalámbrica

      LAN inalámbrico
      • 802.11 ac
      • Wi-Fi Direct

    • Conectividad inferior

      Antena
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 2.0 con HDCP 2.2
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      HDMI3
      HDMI 2.0 con HDCP 2.2
      USB2
      USB 2,0
      Control externo
      RJ-48
      Salida de altavoz para baño
      Miniconector
      Alimentación externa
      12 V, máx. 1,5 A

    • Lado de conectividad

      Ranura de interfaz común
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      HDMI 2.0 con HDCP 2.2
      Salida de auriculares
      Miniconector
      USB1
      USB 3.0

    • Mejoras de conectividad

      RJ48
      • Entrada/salida IR
      • Interfaz Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reproducción con un solo toque
      • Modo de espera del sistema
      • Paso de control remoto
      • control de audio del sistema
      HDMI
      • ARC (todos los puertos)
      • Selección de entrada automática

    • Diseño

      Color
      Plata

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      1683  mm
      Altura establecida
      966  mm
      Profundidad establecida
      94  mm
      Peso del producto
      33.5  kg
      Ancho establecido (con soporte)
      1683  mm
      Altura establecida (con soporte)
      993  mm
      Profundidad establecida (con soporte)
      299  mm
      Peso del producto (+ soporte)
      34.2  kg
      Compatible con montaje en pared
      • 600 x 400 mm
      • M8

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Baterías para control remoto
    • Control remoto
    • Folleto de garantía
    • Cable de alimentación
    • Soporte para mesa
    Badge-D2C

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    • Netflix: Se aplican términos y condiciones específicos que se deben aprobar y aplicar para habilitar la aplicación.
    • La disponibilidad del Asistente de Google depende de la configuración de país e idioma. Para utilizar el Asistente de Google, se debe utilizar un control remoto opcional con función de voz.
    • La disponibilidad de las funciones dependerá de la implementación elegida por el integrador.
    • Philips no garantiza la disponibilidad ni la continuidad del funcionamiento correcto de las aplicaciones.
    • La memoria disponible real puede ser menor debido a la configuración previa del dispositivo
    • Consumo de energía en modo típico medido de acuerdo con IEC62087 Ed 2. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el televisor.
    • Este televisor contiene plomo solo en ciertos componentes o piezas en los que no existen alternativas tecnológicas de acuerdo con las cláusulas de exención existentes en virtud de la Directiva RoHS.
    • Android, Google Play y Chromecast son marcas comerciales de Google LLC

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