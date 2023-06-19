Otros elementos de la caja
- Accesorios opcionales: dispositivos de protección de interacción
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Pantalla interactiva para la educación
Inspire la colaboración. Maximice el compromiso. Esta pantalla táctil E-Line de Philips de primera calidad funciona con Android y cuenta con software educativo mejorado y compatibilidad de programas, 20 puntos de contacto y un cristal antirreflejo reforzado.
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Integre una PC de potencia completa o un módulo CRD50 con Android directamente en su pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesita para ejecutar su solución de ingreso en ranura, incluida una alimentación.
Cree una experiencia interactiva memorable con hasta 20 puntos táctiles al mismo tiempo. Perfecta para aplicaciones colaborativas y competitivas, esta pantalla conecta a su audiencia con cualquier contenido, lo que la hace ideal para entornos educativos, públicos, corporativos, hoteleros y minoristas. El panel táctil cumple con HID, por lo que proporciona un verdadero funcionamiento Plug & Play.
Inspire una colaboración ágil con el modo pizarra. Simplemente active esta función para convertir su pantalla en un lienzo en blanco sobre el cual pueden dibujar varios usuarios a mano o con marcadores de pantalla dedicados. Todo en la pantalla se puede capturar para imprimir o compartir archivos fácilmente.
Muestra cuatro programas en una pantalla. El uso compartido inalámbrico de pantalla le permite conectar varios dispositivos al mismo tiempo para cambiar de contenido rápidamente cuando lo necesite. Use su red Wi-Fi existente para conectar dispositivos de forma instantánea y segura, o bien utilice nuestros dispositivos de protección de interacción HDMI opcionales para transmitir directamente a la pantalla sin necesidad de conectarse a su red segura/protegida.
Gracias a que el sistema operativo Android está integrado en la pantalla, puede trabajar con el sistema operativo más desarrollado del planeta y guardar su propia aplicación directamente en la pantalla, o bien elija de entre la gran biblioteca de aplicaciones Android y reproduzca contenido desde allí. Con el programador integrado, puede organizar las aplicaciones y el contenido en franjas horarias según el cliente y la hora del día, y con la función de orientación automática, mostrar el contenido en formato vertical u horizontal es tan sencillo como girar la pantalla.
Antirreflejo, antirreflectante y antihuellas dactilares, dureza de 7 MoH.
Desbloquee el potencial, la versatilidad y la inteligencia dentro de sus pantallas Philips E-Line de forma remota con Wave. Esta revolucionaria plataforma en la nube permite tener completamente el control, con una instalación y una configuración simplificadas, monitoreo y control de pantallas, actualización del firmware, administración de listas de reproducción y configuración de programas de alimentación. Todo esto le permite ahorrar tiempo, energía y ayudar con el impacto medioambiental.
Imagen/pantalla
Conectividad
Comodidad
Sonido
Potencia eléctrica
Resolución de pantalla compatible
Dimensiones
Peso
Condiciones de funcionamiento
Aplicaciones multimedia
Reproductor interno
Accesorios
Varios
Interactividad
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