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  • Intensifique su experiencia de señalización Intensifique su experiencia de señalización Intensifique su experiencia de señalización

    Signage Solutions Pantalla Q-Line

    BDL3230QL/00

    Intensifique su experiencia de señalización

    Ofrece imágenes sorprendentemente nítidas de una manera más ecológica. Con alto rendimiento y confiabilidad, y bajo consumo de energía, es ideal para proyectos en los que no se puede correr ningún riesgo.

    Signage Solutions Pantalla Q-Line

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    Intensifique su experiencia de señalización

    con un rendimiento inteligente invaluable

    • 32"
    • Retroiluminación LED directa
    • Full HD
    Administra y controla tu red de forma remota a través de SmartControl

    Administra y controla tu red de forma remota a través de SmartControl

    SmartControl te permite controlar de forma remota y gestionar tu red de pantallas a través de RJ45 y RS232C. Fácilmente sintoniza todos los ajustes de la pantalla, incluida la resolución, el brillo, el contraste y la clonación de los ajustes sobre la red completa.

    Administración gratis y fácil de usar de contenidos con SmartCMS

    Administración gratis y fácil de usar de contenidos con SmartCMS

    Sistema de administración de contenidos gratuito y fácil de usar que trabaja exclusivamente con las pantallas de Philips Sigage para gestionar tu contenido de señalización digital. Con SmartCMS puedes crear y programar tu propio contenido más de 24 horas todos los días. Simplemente crea tu red, diseña tu contenido, programa tu lista de reproducción y estás listo para jugar.

    Conecta y controla tu contenido a través de la nube con HTML5

    Conecta y controla tu contenido a través de la nube con HTML5

    Conecta y controla tu contenido a través de la nube con el explorador HTML5 integrado. Diseña tu contenido de señalización en línea y conéctale con una pantalla o con tu red completa. Simplemente conecta un cable de Internet RJ45 para conexión de red, conecta la pantalla con la dirección URL específica y estarás listo para reproducir tu contenido basado en la nube.

    Guarda y reproduce contenido con la memoria interna

    Guarda y reproduce contenido con la memoria interna

    Guarda y reproduce contenido con la memoria interna. Carga tus archivos multimedia en la pantalla y reproduce contenido de forma inmediata. También funciona como memoria caché del navegador interno cuando transmite contenidos en línea. Si la red falla, la memoria interna permite seguir transmitiendo el contenido, ya que reproduce una versión almacenada en caché, lo que garantiza que puedas seguir disfrutando tus archivos multimedia incluso cuando no hay conexión de red.

    Con Smartplayer, programa lo que quieras, cuando quieras

    Con Smartplayer, programa lo que quieras, cuando quieras

    Convierte tu USB en un dispositivo de señalización digital efectivo y económico. Simplemente guarda tu contenido (video, audio, imágenes) en tu USB y conéctalo a la pantalla. Crea tu lista de reproducción y programa tu contenido a través del menú en pantalla y disfruta de tus propias listas en cualquier momento y lugar.

    Muestre imágenes clínicas de manera consistente con la imagen D

    Muestre imágenes clínicas de manera consistente con la imagen D

    La imagen D lo ayuda a revisar y diagnosticar imágenes clínicas con una calidad de imagen uniforme y precisa. Para lograr interpretaciones clínicas confiables, nuestras pantallas profesionales están calibradas de fábrica para proporcionar una calidad de imagen estándar optimizada en escala de grises. La imagen D lo ayuda a destacarse en todos los aspectos de la atención al paciente.

    SmartPower para ahorrar energía

    SmartPower para ahorrar energía

    La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.

    LED full HD para imágenes brillantes con contraste increíble

    La calidad de imagen es importante. Las pantallas regulares ofrecen calidad, pero sabemos que usted espera más. Imagine detalles nítidos combinados con alto brillo, contraste increíble y colores realistas para lograr una imagen fiel a la realidad.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      80  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      31.5  pulgadas
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      1920x1080p
      Tamaño del píxel
      0.36375 x 0.36375 mm
      Resolución óptima
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Colores de la pantalla
      16,7 millones
      Relación de contraste (típica)
      1400:1
      Relación de contraste dinámico
      500.000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      DICOM
      Imagen D clínica

    • Conectividad

      Salida de audio
      Audio izquierdo/derecho (RCA)
      Entrada de video
      • DVI-D
      • HDMI
      • Componente (RCA)
      • Compuesto (RCA)
      • VGA (D-Sub analógico)
      Entrada de audio
      • Conector de 3,5 mm
      • Audio izquierdo/derecho (RCA)
      Otras conexiones
      USB
      Control externo
      • RJ45
      • Conector de 2,5 mm RS232C (entrada/salida)
      • Conector IR (entrada/salida) de 3,5 mm

    • Comodidad

      Matriz en mosaico
      Hasta 15 x 15
      Funciones de protección de pantalla
      Desviación de píxeles
      Control del teclado
      • Bloqueable
      • Oculto
      Bucle transversal de señal
      • RS232
      • Bucle transversal IR
      Funciones de bajo consumo
      Potencia inteligente
      Red controlable
      • RS232
      • RJ45
      • Un cable (HDMI-CEC)
      Memoria
      • Acceso a memoria interna
      • 8 GB de eMMC
      Inicio
      • Retardo de encendido
      • Estado de encendido
      • Wake up on LAN
      Ventana de inicio
      activar/desactivar el logotipo de Philips

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      CA 100: 240 V 50-60 Hz
      Consumo (típico)
      57  W
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,5 W

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos de computadora
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Formatos de video
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      726,5  mm
      Peso del producto
      5,20  kg
      Altura establecida
      425,4  mm
      Profundidad establecida
      63,6  mm
      Ancho establecido (en pulgadas)
      28,6  pulgadas
      Altura establecida (pulgadas)
      16.75  pulgadas
      Montaje en pared
      100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
      Ancho del bisel
      11,9 (TLR)/17,2 (B) mm
      Peso del producto (libras)
      14,74  lb

    • Condiciones de funcionamiento

      Margen de temperaturas (funcionamiento)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  hora(s)
      Humedad relativa
      20 ~ 80  %
      Margen de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de video USB
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      Imagen de reproducción USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Audio de reproducción USB
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cable de alimentación de CA
      • Cable RS232
      • Cable VGA
      • Control remoto
      • Baterías para control remoto
      • Manual del usuario en CD-ROM
      • Guía de inicio rápido

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Español
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Polaco
      • Turco
      • Ruso
      • Chino simplificado
      • Español
      • Chino tradicional
      Garantía
      Garantía de 3 años
      Aprobaciones regulatorias
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • Marca C
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Cable de corriente alterna
    • Cable RS232
    • Cable VGA
    • Control remoto
    • Baterías para control remoto
    • Manual del usuario en CD-ROM
    • Guía de inicio rápido
    Badge-D2C

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