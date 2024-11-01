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HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Al eliminar la conversión analógica de la señal, ofrece una imagen impecable. Gracias a la señal no degradada, conseguirá un menor parpadeo y una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida desde el dispositivo fuente. La entrada HDMI es totalmente compatible con fuentes DVI pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección HDCP contra copias.
La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.
Esta pantalla LCD cuenta con una novedosa tecnología denominada Full HD, que brinda una resolución panorámica completa de alta definición de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esta tecnología posibilita la mejor calidad de imagen para las señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas y ofrece imágenes de escaneo progresivo y sin parpadeo con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Su imagen vibrante y nítida te permitirá disfrutar al máximo de tu experiencia visual.
La sencilla gestión de la pantalla es posible gracias a la introducción de un puerto LAN (RJ45). Puedes configurar cada pantalla o descubrir el estado de cada dispositivo de forma rápida y cómoda mediante la conexión RJ45.
La Administración remota le permite al usuario controlar y ajustar la pantalla a distancia por medio del protocolo RS232. Utilizando los comandos CEC, usted puede tener control total de todas las exhibiciones en su red de señalizadores en cualquier momento.
Las imágenes estáticas que se quedan en la pantalla durante largos períodos pueden dejar una «imagen fantasma» o causar un efecto de fijación de imagen en las pantallas LCD. Aunque la fijación de imágenes en pantallas LCD no es permanente, debe evitarse, sobre todo cuando el contenido se exhibe las 24 horas, los 7 días a la semana.
Esta pantalla también ofrece un montaje seguro y confiable en posición vertical.
Las pantallas Philips se diseñan y fabrican de conformidad con estrictas normas que limitan las sustancias peligrosas (RoHS), y restringen el uso de plomo y otras sustancias tóxicas que pueden dañar el medioambiente.
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