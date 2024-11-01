Pantalla LCD Full HD, 1920 x 1080p

Esta pantalla LCD cuenta con una novedosa tecnología denominada Full HD, que brinda una resolución panorámica completa de alta definición de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esta tecnología posibilita la mejor calidad de imagen para las señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas y ofrece imágenes de escaneo progresivo y sin parpadeo con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Su imagen vibrante y nítida te permitirá disfrutar al máximo de tu experiencia visual.