CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante “arrastrar y soltar” facilita la publicación de contenidos, ya sea una tabla con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en muy poco tiempo.